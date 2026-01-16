Gemeinsame Fotos: Datet Harriet Herbig-Matten diesen Rapper?

Harriet Herbig-Matten (22) sorgt mit neuen Aufnahmen für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin wurde bei einem Basketball-Heimspiel des FC Bayern München in der Arena gesichtet – und zwar Seite an Seite mit Rapper Badchieff. Auf dem vom Club geteilten Foto auf Instagram stehen die beiden dicht nebeneinander, wirken konzentriert und fiebern beim Match mit. Weitere Bilder zeigen sie im Austausch, während in der Nähe auch Badchieffs Bruder WILSN auftaucht. Entstanden sein sollen die Aufnahmen bereits am 23. Dezember 2025. Jetzt, da sie öffentlich sind, fragen sich viele: Ist da mehr als nur Sportbegeisterung im Spiel?

Badchieff hat eine besondere Verbindung zum Parkett: Er spielte bis zu seinem 16. Lebensjahr selbst beim FC Bayern München Basketball und ist häufig bei den Spielen dabei. Bei dem Match durfte sein Zwillingsbruder sogar zum Showwurf antreten – der Ball landete im Netz, Jubel inklusive. Abseits des Courts gibt es weitere Clips, die die Spekulationen befeuern: Auf TikTok ist Harriet bei einem kleinen "Privatkonzert" in der ersten Reihe zu sehen, strahlend und im Takt zu Badchieffs Song "Ein Teil von mir", der Elemente von Cros (35) "Ein Teil" sampelt. Neben der Schauspielerin steht ihr "Maxton Hall"-Kollege Justus Riesner, beide wirken gelöst und gut gelaunt. Offiziell bestätigt ist nichts, und die gemeinsamen Momente lassen sich ebenso gut als Freundschaft lesen.

Harriet hatte in Stefanie Giesingers (29) Podcast "G-Spot" bereits über den Druck gesprochen, der mit Fan-Fantasien rund um Liebeskonstellationen entsteht. Damals betonte sie, Single zu sein, und erklärte, sie ziehe klare Grenzen zwischen Rollenfigur und Privatleben. Die Münchnerin rückt seit ihrem Serienerfolg häufiger in den Fokus der Öffentlichkeit – zuletzt kursierten online sogar Fragen nach einem möglichen Familienband zu Michael "Bully" Herbig (57), was die Aufmerksamkeit um ihren Nachnamen zusätzlich befeuerte. Privat gibt sich die Schauspielerin meist zurückhaltend. Wer ihr nahe steht, zeigt sie selten, dafür sind es kleine Alltagsmomente, gemeinsame Abende mit Kolleginnen und Kollegen oder Musiknächte, die hier und da auf Social Media durchscheinen.

Harriet Herbig-Matten bei den Glamour Women of the Year Awards in Berlin

Harriet Herbig-Matten im Dezember 2025

Harriet Herbig-Matten im November 2027