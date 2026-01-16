Fans sehen Anna-Maria und Bushidos Leihmutterpläne skeptisch

Anna-Maria Ferchichi (44) hat vor wenigen Tagen über ihre konkreten Pläne gesprochen, durch eine Leihmutter zwei weitere Kinder zu bekommen. Auch wenn sie und ihr Ehemann Bushido (47) schon früher so etwas angedeutet hatten, wird die Nachricht, dass ihr Vorhaben nun finalisiert wird, im Netz kritisch betrachtet. Unter einem Promiflash-Beitrag äußern sich die Leser skeptisch. Kritisiert wird dabei zum einen das Konzept der Leihmutterschaft, welches in Deutschland nicht legal ist, und dass die beiden erst vor Kurzem bekannt gegeben hatten, nach einer zwischenzeitlichen Trennung wieder frisch zueinander gefunden zu haben.

"Trennung, jetzt noch zwei Kinder. Und wieso braucht man überhaupt nach acht Kindern noch zwei weitere und das durch Leihmutterschaft? Sollte nicht gerade sie wissen, was eine Schwangerschaft für einen weiblichen Körper bedeutet? Und jetzt will sie eine andere Frau dafür ausbeuten? Krass", lautet das harte Urteil einer Userin. Eine andere formuliert es etwas sanfter: "Eigentlich ist das eine schöne Idee, aber ich finde, sie sollte sich im Moment eher auf ihre Ehe konzentrieren als auf weitere Kinder." Da Anna-Maria bereits Mutter von acht Kindern ist, können einige nicht nachvollziehen, dass der Wunsch nach zwei weiteren leiblichen Kindern so groß ist. "Ist eine Leihmutterschaft nicht dafür gedacht, wenn Eltern gar keine Kinder bekommen können?" und "Adoptieren wäre doch etwas Schönes", meinen die Fans dazu.

Dass Anna-Maria und Anis Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, für ihre große Familie brennen, weiß wohl jeder. Aus medizinischer Sicht könnte die 44-Jährige aber kein weiteres Kind mehr austragen, erklärte sie bereits ihren Fans. Auch ihre Entscheidung, zwei weitere Kinder bekommen zu wollen, begründete die Influencerin bereits ausführlich auf Instagram: "Wir sehen, wie wunderbar die Drillinge es miteinander haben. Die vier Großen sind immer zusammen. Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit. Wer Mehrlinge hat, weiß, wovon ich rede."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024