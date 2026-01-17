Alessia Herren teilt Geburtstagsnachricht von Papa Willi (†)

Alessia Herren feierte vor zwei Tagen ihren 24. Geburtstag. An ihrem großen Tag teilt sie eine besondere Erinnerung mit ihren Fans auf Instagram: Eine Nachricht, die ihr verstorbener Vater ihr vor fünf Jahren schrieb – den letzten Geburtstagsgruß, den sie von ihm bekam. Die Zeilen rühren die junge Schauspielerin zu Tränen. "Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Meine über alles geliebte Prinzessin wird heute 19 Jahre. Ich bin sooooooooooo stolz, so eine wunderschöne 'anständige' Tochter wie dich zu haben. [...] In ewiger Liebe dein jecker Papa", schrieb Willi Herren (†45) seinem Kind am 14. Januar 2021.

Auf den Tag fünf Jahre später scheint es Alessia ein Anliegen zu sein, erneut auf die liebevollen Worte ihres Papas zu antworten. "Oh Mann, mein Vater im Himmel", beginnt sie ihren Text genau wie es zuvor der Lindenstraße-Star gemacht hatte und erzählt ihm von ihren eigenen, geliebten Kindern, die ihren Großvater zwar nie kennenlernen werden, ihn aber trotzdem "so sehr lieben". Auch sie schreibt voller Emotionen, wie stolz sie darauf sei, "so einen tollen Vater zu haben" und stimmt Willi zu, dass "Blut dicker als Wasser" sei. Ihre süßen Zeilen beendet sie mit den Worten: "In ewiger Liebe deine jecke Tochter."

Knapp zwei Jahre nach Willis Tod, im April 2023, begrüßte Alessia ihre erste Tochter namens Anisa-Amalia auf der Welt. Aktuell ist sie mit ihrem zweiten Kind schwanger, welches schon in wenigen Wochen geboren werden soll. Durch ihren berühmten Vater stand die Reality-TV-Bekanntheit schon sehr früh in der Öffentlichkeit. Nach seinem plötzlichen Tod im April 2021 trat sie vor der Kamera in seine Fußstapfen – und erinnert regelmäßig an ihren schweren Verlust, den sie bis heute tief in sich trägt.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Mai 2025

Instagram / alessiamillane Willi Herren mit seiner Tochter Alessia Herren

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia im Oktober 2023