Keine Party: So will Alessia Herren Babygeschlecht verkünden

Alessia Herren (24) und ihr Partner Can sind voller Vorfreude: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen können, wissen die beiden bereits: "Das Geschlecht wissen wir schon seit dem vierten Monat, aber wir haben das noch nicht veröffentlicht", erklärt sie jetzt im Promiflash-Interview. Anders als bei ihrer ersten Tochter Anisa-Amalia soll es diesmal jedoch keine große Babyshower geben. Stattdessen planen die beiden, das Geschlecht in einem intimen Video bekanntzugeben, wie die 24-Jährige verrät.

In ihrer ersten Schwangerschaft hatten Alessia und Can das Geschlecht ihres Babys bei einer großen Babyparty mit der Familie und Freunden gefeiert. Dieses Mal soll alles reduzierter und privater ablaufen. "Jetzt wird das einfach was Kleines, wir werden das nur für die Community veröffentlichen. Wir machen ein schönes Video – einfach Can, meine Tochter und ich", erklärt die Reality-TV-Darstellerin. Eine aufwendige Feier scheint für das Paar diesmal also nicht infrage zu kommen. Stattdessen legen sie großen Wert darauf, diese besondere Nachricht für sich und ihre Fans auf liebevolle Weise festzuhalten.

Was Alessia aber schon verraten hat, ist der voraussichtliche Geburtstermin. In einer Fragerunde auf Instagram hatte die Influencerin damals ganz entspannt erzählt: "Das Baby soll im April 2026 kommen." Ganz besonders emotional wurde es, als die Tochter von Willi Herren (†45) über die Bedeutung dieses Monats sprach. Ihr Vater war im April 2021 gestorben, und auch die kleine Anisa-Amalia hat im April Geburtstag. Dass auch das zweite Baby ausgerechnet in diesem Monat zur Welt kommen soll, sieht die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin als ein berührendes Zeichen.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia bei Willi Herrens Grab