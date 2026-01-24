"Wildes Baby": Alessia Herren gibt Schwangerschafts-Update

Alessia Herren (24) hat ein fröhliches Schwangerschafts-Update geliefert – und dabei eine temperamentvolle Prognose für ihr Baby abgegeben. Im Gespräch mit Promiflash erzählte die Reality-Bekanntheit, dass ihr zweites Kind sich im Bauch deutlich lebhafter bemerkbar macht als beim ersten Mal. Ihr Partner Can war beim Interview an ihrer Seite. Die beiden sprachen darüber, wie sehr sie sich auf den Nachwuchs freuen und wie die große Schwester wohl reagieren wird. Geführt wurde das Gespräch kürzlich in Deutschland, wo das Paar derzeit die Vorfreude auf den Familienzuwachs in vollen Zügen genießt.

Besonders hängen blieb eine Szene, in der die Reporterin anmerkte: "Das zweite wird auch oft ein Rambo oder ein wildes Kind." Alessia griff das prompt auf: "Das Gefühl habe ich auch, denn unsere Tochter zum Beispiel war in der Schwangerschaft eigentlich ein ruhiges Baby. Und das zweite ist jetzt sehr wild im Bauch. Ich denke, das wird ein wildes Baby." Can gab einen zärtlichen Einblick in den Familienalltag: Ihre Tochter lege sich schon gern auf Alessias Bauch und schlafe darüber ein, sagte er. Er sei sicher: "Sie wird eine richtig gute Schwester", erklärte der werdende Zweifach-Papa. Auch Alessia zeigte sich gelassen: Eifersucht erwarte sie nicht, betonte die Influencerin.

Abseits des neuen Bauchkitzelns teilt Alessia ihre Reise offen mit ihrer Community. Schon vor Kurzem sprach die Kölnerin über die ersten Veränderungen, die sie auf die Schwangerschaft aufmerksam machten, und darüber, wie eng ihre Fans den Weg begleiten. Privat wirken Alessia und Can als eingespieltes Team, das Routinen mit ihrer Tochter pflegt und kleine Rituale, die Geborgenheit geben – wie gemeinsame Einschlafmomente und viel Kuschelzeit. Für die TV-Persönlichkeit ist die Familie ein Ort, an dem sich Nähe und Neugier auf das, was kommt, begegnen. So wirkt das Zuhause wie ein gemütlicher Hafen, in dem die Vorfreude auf das neue Familienmitglied von Tag zu Tag wächst.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Can Nitkewitz und Alessia Herren, Ehepaar