Fühlt sich Alessia Herrens zweite Schwangerschaft anders an?

Alessia Herren (23) gibt ihren Fans intime Einblicke in ihre zweite Schwangerschaft – und verrät, wie sich diese im Vergleich zur ersten anfühlt. In einer ausführlichen Fragerunde auf Instagram beantwortete die Reality-Bekanntheit Fragen zu ihrem aktuellen Babyglück und sprach dabei offen über ihren Alltag als werdende Mama. Auf die neugierige Frage eines Followers, ob sie Unterschiede zur ersten Schwangerschaft spüre, reagierte die 23-Jährige ehrlich und ohne Schönfärberei. Die Influencerin machte deutlich, dass sie zwar wieder mit starker Übelkeit zu kämpfen hatte, sich aber insgesamt besser fühlt als noch bei ihrer ersten Schwangerschaft mit ihrer Tochter.

In ihrer Story erinnerte sich Alessia daran, wie heftig sie die Anfangszeit damals erwischt hatte. Sie erzählte, dass sie in der ersten Schwangerschaft in den ersten drei Monaten kaum etwas essen oder trinken konnte und fast alles sofort wieder erbrach. Ab dem vierten Monat sei es damals langsam bergauf gegangen, doch bestimmte Gerüche seien für sie weiterhin unerträglich geblieben. Besonders Fleisch habe sie nicht mehr riechen und auch nicht essen können, das habe sie als "ganz, ganz komisch" empfunden. Jetzt, beim zweiten Baby, sei ihr zwar erneut in den ersten drei Monaten "richtig schlecht" gewesen, wie sie sagt, allerdings habe sie deutlich seltener erbrechen müssen. Seit dem vierten Monat gehe es ihr nach eigenen Worten "richtig gut", auch wenn sie noch manchmal spucken müsse, vor allem dann, wenn sie sich gestresst fühlt. Der große Unterschied zu früher: Sie kann inzwischen wieder alles essen und trinken und betont, dass es ihr insgesamt super gehe.

Dass sie zum zweiten Mal schwanger ist, hatte Alessia erst vor wenigen Tagen auf Instagram verkündet. In einem bewegenden Clip präsentierte die Influencerin stolz ihre schon deutlich gewachsene Babykugel – liebevoll bekam sie dabei einen Kuss auf den Bauch von ihrer kleinen Tochter Anisa-Amalia. Auch ihr langjähriger Partner Can trat im Video auf und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Zu dem Familienmoment schrieb die werdende Zweifachmama ganz emotional: "Überraschung, Überraschung. Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading…"

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia im Oktober 2023

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Bekanntheit

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025