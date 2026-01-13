Zweites Baby: Alessia Herren verrät Schwangerschaftsgelüste

Alessia Herren (23) ist erneut schwanger. Auf Instagram gab die TV-Bekanntheit nun intime Einblicke, was sich in ihrer zweiten Schwangerschaft bereits verändert hat. In einer Q&A-Runde in ihrer Story erzählte die Kölnerin, dass sie durch ein ungewohntes Bauchgefühl erstmals stutzig wurde. "Ich hab gemerkt, irgendwas stimmt nicht, mein Bauch war ständig so aufgebläht", schrieb Alessia ihren Followern. Der Moment der Gewissheit folgte kurz darauf, als sie ihren Verdacht bestätigte. Mit dabei: ihre Community, die sie schon lange begleitet und die sich jetzt gemeinsam mit ihr auf das zweite Baby freut.

Auch kulinarisch ist bei der Influencerin gerade einiges anders. Alessia berichtete, dass sich ihre Gelüste verschoben haben: "Ich esse wie immer, nur dass ich aktuell gerne Schokolade esse. Normalerweise bin ich eher so der Chips-Typ", erklärte sie auf Instagram. Außerdem zeigte sie einen Schnappschuss von der Waage: 61 Kilogramm stehen aktuell dort. "Ich wiege normalerweise 53 bis 54 Kilo, somit habe ich bis jetzt circa sieben Kilo zugenommen. Bisher nur Bauch/Kind", schrieb die TV-Bekanntheit und setzte ein fröhliches "Dankbar!" dahinter.

Privat blickt die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (†45) auf bewegte Jahre zurück, in denen ihre Community zu einer Art digitaler Familie geworden ist. In den vergangenen Wochen klang bei Alessia immer wieder Gelassenheit an, wenn es um den Verlauf ihrer Schwangerschaft ging, und sie betonte, wie sehr sie sich auf das, was kommt, freut. Schon bei ihrem ersten Kind teilte die Influencerin viele Momente aus dem Alltag, vom wachsenden Bauch bis zu kleinen Familienritualen. Diesmal wirkt sie noch routinierter, nimmt ihre Follower mit kurzen Clips an die Hand und meldet sich zwischen Arztterminen und Couchmomenten mit Einblicken, die nahbar und persönlich sind.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

Panama Pictures / ActionPress Alessia Herren, TV-Bekanntheit

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Mai 2025