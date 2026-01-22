Haben Alessia Herren und Can schon einen Namen für ihr Baby?

Reality-TV-Star Alessia Herren (24) und ihr Partner Can werden im April erneut Eltern – ihr zweites Kind ist unterwegs, und die Vorfreude ist groß. Im Gespräch mit Promiflash gaben die beiden ein Update aus erster Hand: Dem Baby gehe es gut, alles entwickle sich, und auch Alessias Babybauch wachse sichtbar. Das Geschlecht halten die werdenden Eltern bislang noch unter Verschluss. Spannend bleibt die Frage nach dem Namen: Steht der bereits fest oder wird noch diskutiert? Genau dazu gaben beide jetzt ehrliche Einblicke – und zeigten, dass die Namenssuche zur süßesten Herausforderung der Schwangerschaft geworden ist.

Im Interview mit Promiflash erklärten Alessia und ihr Freund, wie sie den Entscheidungsprozess angehen. Während Can offen zugab, dass sie beim Namen "noch ein bisschen hin und her" seien und sich "noch nicht so ganz einig" wären, betonte er zugleich, man komme "schon auf einen Nenner". Alessia unterstrich daraufhin, dass die Entscheidung gemeinsam fallen müsse: "Ich finde, es gehören beide dazu. Das ist ja unser Kind und man will ja auch gerecht sein. Es muss uns beiden gefallen, aber finde mal einen Namen, der uns beiden gefällt. Das ist sehr, sehr schwer", sagte sie. Konkrete Favoriten oder eine Tendenz in Richtung eines Geschlechts wollten sie nicht preisgeben. Sicher ist nur: Bis zum April bleibt genug Zeit, um den perfekten Vornamen zu finden – ob klassisch, modern oder vielleicht mit persönlicher Bedeutung.

Bereits vor einer Woche hatte die Influencerin auf Instagram offenbart, wie sich ihre zweite Schwangerschaft von der ersten unterscheidet. Damals erzählte Alessia ihren Followern in einer Fragerunde: "Ich hab gemerkt, irgendwas stimmt nicht, mein Bauch war ständig so aufgebläht." Die TV-Bekanntheit berichtete, dass sie erst durch dieses besondere Bauchgefühl stutzig wurde, bevor der Schwangerschaftstest schließlich Gewissheit brachte. Ihre Community freute sich direkt mit ihr und zeigte viel Anteilnahme. Auch was das Essen betrifft, war bei der werdenden Mutter eine Veränderung zu spüren. "Ich esse wie immer, nur dass ich aktuell gerne Schokolade esse. Normalerweise bin ich eher so der Chips-Typ", erklärte der Reality-TV-Star.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

Anzeige