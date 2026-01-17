Lucy Liu fordert: Schluss mit Hollywoods Schubladendenken

Lucy Liu (57) macht Druck auf Hollywoods Schubladendenken – und liefert zugleich ein neues Herzensprojekt. Bei einem Q&A in einem New Yorker Kino sprach die Schauspielerin über ihren Film "Rosemead", der an jenem Wochenende in nur einem Saal mehr als 50.000 Dollar einspielte. Dort erklärte Lucy, warum sie Etiketten satt hat – insbesondere die ständige Einordnung als asiatische Schauspielerin statt einfach als Schauspielerin. "Ich würde die Zusätze gerne loswerden. Ich möchte einfach nur Künstlerin sein", sagte sie dem Magazin Vanity Fair und erklärte: "Ich denke nicht, dass irgendjemand sagt: 'Das ist eine australische Schauspielerin' oder 'Das ist eine spanische.'"

"Rosemead" basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt von Irene, einer alleinerziehenden taiwanisch-amerikanischen Mutter, die heimlich gegen Krebs kämpft, während ihr Teenager-Sohn Joe mit einer Schizophrenie-Diagnose ringt. Lucy spielt die Hauptrolle, produziert den Film und spricht mit Mandarin-Akzent, den sie sich für die Figur aneignete. "Die meisten würden nicht glauben, dass das Ende wahr ist, wenn es nicht wirklich passiert wäre", sagt sie in Vanity Fair. Ihr gehe es darum, den Menschen hinter einer drastischen Tat zu zeigen, nicht die Tat zu rechtfertigen. Das Thema greife schmerzhaft in die Gegenwart: Nach Gewaltereignissen, die kurz vor dem Interview Schlagzeilen machten, sei die Relevanz von "Rosemead" erneut spürbar. Trotz Branchenumbrüchen und KI-Sorgen zeigt sich Lucy kämpferisch: Geschichten wie diese ins Kino zu bringen, sei schwer, aber eine Aufgabe, der sie sich stelle.

Privat blickt die Single-Mom auf ihren Sohn und ihre Elternbiografie – ohne direkte Parallelen zu ihrer Filmfigur zu ziehen. Die Erfahrung mit "Rosemead" habe ihr mehr Mitgefühl für ihre Eltern gegeben, die in New York Fuß fassten und Lucys Berufswahl anfangs skeptisch sahen. Beruflich plant die Schauspielerin weiter groß: Sie übernimmt eine geheime Rolle im Sequel zu "Der Teufel trägt Prada", führt die Peacock-Serie "Superfakes" an, produziert von den Safdies und A24, und dreht mit Lulu Wang an einem neuen Film an der Seite von Charles Melton (35). Über den nächsten Karriereabschnitt sagt sie: "Ich weiß eigentlich gar nichts – und das ist befreiend." Ihr Credo: Die besten Arbeiten liegen noch vor ihr.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Liu bei der Hudson River Park Annual Gala 2019 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Liu, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Liu in London