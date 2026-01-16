Hinter den Kulissen von SATC: Lucy Liu staunt über Birkin

Lucy Liu (57) blickt zurück auf einen ihrer popkulturellsten Momente – und staunte dabei selbst nicht schlecht: In der vierten Staffel von Sex and the City, gedreht in New York, spielte die Schauspielerin in der Folge "Coulda, Woulda, Shoulda" sich selbst an der Seite von Kim Cattrall (69). Anlass der Erinnerung ist ein neues Video aus der Reihe "Life in Looks" von Vogue, das am Dienstag, 7. Januar, veröffentlicht wurde. Lucy erzählt darin, wie plötzlich Sicherheitsleute in dunklen Anzügen am Set auftauchten – nur wegen einer Handtasche. Die Rede ist von einer echten Hermès Birkin, die für die Szene bereitgestellt wurde und die Samantha-Storyline umging: PR-Trick statt jahrelanger Warteliste.

Im Clip beschreibt Lucy, wie penibel die Luxus-Accessoire-Premiere hinter den Kulissen ablief: "Im Probendurchlauf hatte ich noch eine Fake-Tasche. Als wir dann wirklich gedreht haben, gab es Sicherheit, Leute im Anzug wie aus 'Men in Black'", sagte sie gegenüber Vogue. "Sie hatten einen Safe, in dem diese Hermès-Tasche lag." Als die Crew die Birkin herausnahm, passierte alles mit weißen Handschuhen – kein Detail dem Zufall überlassen. "Ich war so: 'Was ist das große Ding mit dieser Tasche?'", erinnert sich die Schauspielerin. Ihre augenzwinkernde Bilanz nach der Choreografie aus Safe, Handschuhen und Security: "Und wisst ihr was? Es ist ein großes Ding." In der Serie nutzt Samantha Lucys Namen, um die harte fünfjährige Wartezeit auf das rare Modell zu umgehen – ein Plot, der die Aura der Tasche perfekt einfing.

Dass die Birkin längst zum ultimativen Statussymbol geworden ist, zeigen aktuelle Auftritte anderer Stars. Kylie Jenner (28) wurde im vergangenen Jahr mit einem besonders seltenen Exemplar gesichtet, das laut Berichten auf 163.000 Dollar taxiert wird. Cynthia Erivo (39) trug im Dezember in Palm Springs ein XL-Modell, das wie eine beige Birkin in Größe 50 wirkte – eine Variante, die historisch als Haut à Courroies fürs Reiten gedacht war. Die Ikone selbst geht auf Jane Birkin (79) zurück, die den praktischen und gleichzeitig eleganten Entwurf in den 80ern inspirierte und das Originalmodell bevorzugte. Heute rangieren Birkins je nach Version im fünfstelligen Bereich – und manchmal weit darüber, wenn Sammlerinnen und Sammler mitbieten.

Getty Images Lucy Liu bei der Hudson River Park Annual Gala 2019 in New York

Imago Lucy Liu bei einem Mode-Event in Santa Monica im April 2003

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner posiert im August 2025 für ihren neuesten Werbespot