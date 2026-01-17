Lucy Liu gesteht Schwärmerei für ihren Co-Star aus Kindheit

Lucy Liu (57) hat ein süßes Geheimnis aus ihrer Jugend ausgeplaudert: Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit dem W Magazine, dass sie als Teenager unsterblich in C. Thomas Howell verknallt war – lange bevor sich die beiden überhaupt kannten. Während sie damals in ihrem Kinderzimmer schwärmte, hing ein Poster des "The Outsiders"-Stars an ihrer Wand. Viele Jahre später standen Lucy und C. Thomas dann tatsächlich gemeinsam vor der Kamera: In der vierten Staffel der Crime-Serie "Southland", die zwischen 2009 und 2013 in Los Angeles gedreht wurde, spielten sie Seite an Seite harte Cops. Ihrem Co-Star erzählte die "Charlie's Angels"-Darstellerin von ihrer früheren Schwärmerei aber nie.

Im Interview erinnert sich Lucy daran, wie sehr sie der "Ponyboy"-Darsteller aus dem Kultfilm "The Outsiders" beeindruckte. "Ich konnte mir eine dieser Teenie-Zeitschriften leisten. Ich habe das Poster mit Klebeband an meine Holzvertäfelung geklebt", erzählte sie W Magazine. Darauf zu sehen: C. Thomas Howell in typischer 80er-Jahre-Pose, "mit nach hinten geföhntem Haar und der Hand in der Jeans-Tasche". Jahrzehnte später traf die Schauspielerin dann ausgerechnet am Set von "Southland" auf ihr früheres Idol. C. Thomas spielte dort den Polizisten Dewey Dudek, Lucy übernahm 2012 als Jessica Tang die Rolle einer taffen Beamtin. "Ich habe ihm nie gesagt, dass ich einen Crush auf ihn hatte, weil es mir so peinlich war. Wir haben ja harte Cops gespielt", erklärte sie dem Magazin.

Privat zeigt sich Lucy in Interviews oft bodenständig und humorvoll. Die Schauspielerin, die einen Sohn hat, spricht selten über ihr Liebesleben, erinnert sich aber gern an ihre eigenen Teenie-Jahre zurück – inklusive der ganz normalen Starschwärmereien an der Posterwand. C. Thomas ist seit Jahrzehnten im Filmgeschäft unterwegs und wurde mit "The Outsiders" an der Seite von Größen wie Tom Cruise (63), Patrick Swayze (†57) und Rob Lowe (61) bekannt. Am "Southland"-Set traf er dann auf eine Kollegin, die ihn schon aus ihrem Jugendzimmer "kannte" – ohne dass er davon erfuhr. Für Lucy blieb diese heimliche Schwärmerei eine kleine, charmante Erinnerung, die sie nun erstmals mit der Öffentlichkeit teilte.

Getty Images Lucy Liu, November 2025

Getty Images C. Thomas Howell am Dolby Theatre in Hollywood, 2025

Getty Images Lucy Liu bei den Sag-Aftra Foundation Conversations im Robin Williams Center in New York City am 9. Dezember 2025