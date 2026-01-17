Peter Klein betont: Iris hat den Rechtsstreit nicht gewonnen

Der Dauerstreit zwischen Iris Katzenberger (58) und Peter Klein (58) scheint sich nicht zu beruhigen. Die TV-Bekanntheit hatte behauptet, einen Gerichtsprozess gegen ihren Ex-Mann gewonnen zu haben. Dazu bezieht der Partner von Yvonne Woelke (46) nun in seiner Instagram-Story Stellung. "Die Aussage von Iris, sie habe die Klage gegen uns gewonnen, ist schlichtweg falsch und unwahr. Ihrer Klage wurde zu fünf Prozent stattgegeben, zu 95 Prozent unterlag sie", berichtet der Realitystar. Um seine Klarstellung zu untermauern, verlinkt er in seinem Post sogar seinen Anwalt.

Peter präzisiert die Entscheidung des Gerichts in seinem Post: Betroffen sei lediglich eine einzelne Aussage, die er künftig nicht wiederholen dürfe, weil das Landgericht nicht klären konnte, ob diese zum Zeitpunkt nach der Scheidung noch gerechtfertigt war. "Das war aber letztendlich der unwichtigste Teil", so der gelernte Maler und Lackierer. Die Aussage habe er ohnehin nicht mehr tätigen wollen. Alle anderen Forderungen, erklärt er, habe Iris nicht durchsetzen können.

Seit dem Ende der Ehe von Peter und Iris und dem damit einhergehenden Beginn der Beziehung von Yvonne und dem Nordrhein-Westfalen herrscht zwischen den Ex-Partnern eisige Stimmung. Erst kürzlich berichtete die Mutter von Daniela Katzenberger (39) gegenüber Trashkurs, dass sie seinen Nachnamen nun endgültig abgelegt habe, und scherzte: "Dann können die zwei Turteltauben doch heiraten. Wir wünschen ihnen alles Gute. Vielleicht mache ich sogar Blumenmädchen. Sarkastisch veranlagt bin ich auch genug."

Sat.1, ActionPress / Stephen Smith / SIPA USA Peter Klein und Iris Katzenberger

Imago Iris Klein bei der Premiere von "Couple Challenge" in Köln, 2026

action press Peter Klein und Yvonne Woelke, April 2024