Brenda Brinkmann will rechtlich gegen Laurenz Pesch vorgehen

Reality-TV-Star Brenda Brinkmann trägt ihren Streit mit Ex-Freund Laurenz Pesch derzeit offen auf Instagram aus – und der Zoff erreicht einen Höhepunkt. "Ab jetzt ist das für mich was Rechtliches, ich habe keine Angst vor deinen Anwälten. Ich habe genug Geld für einen Krieg", schießt die Villa der Versuchung-Teilnehmerin. Grund dafür ist ein Statement von Laurenz, in dem er ihr unter anderem Gewalt gegen ihn, "Fame-Geilheit" und Fremdgehen vorwarf.

Kurz nach dem Statement von Laurenz meldete sich auch Reality-Bekanntheit Joena Steilen zu Wort. Sie bezeichnete ihn mitunter als "manipulativen Lügner": "Ich erfahre gerade Dinge, die ich selbst vorher nicht wusste – und ehrlich gesagt, bin ich schockiert." Die Blondine hatte vor einer Weile eine Romanze mit dem Datingshow-Kandidaten. Die Worte von Joena repostete Brenda nun und schrieb dazu: "Ach Laurenz, ach... Aber ich bin ja famegeil, hahaha."

So kam der Stein ins Rollen: Seit einer Weile brodelte die Gerüchteküche um Joena und Laurenz. Im Promiflash-Interview bestätigte die Reality-Bekanntheit schließlich: "Ja, wir waren sehr gut befreundet, hatten dann auch was. Warum und weshalb das jetzt nicht mehr so ist – weil wir haben jetzt nichts mehr – werdet ihr noch erfahren." Sie betonte aber, dass der Flirt erst nach Laurenz' Teilnahme bei Temptation Island VIP stattgefunden habe. Laurenz verriet später, dass der Grund für das Aus Seitensprünge seinerseits waren. Seine frühere Partnerin Brenda bekam nur durch Joenas Bestätigung Wind von der Romanze – und ließ ihrem Unmut darüber im Netz freien Lauf.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025