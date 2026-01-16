Nach Gerüchten: Joena bestätigt Romanze mit Laurenz Pesch

Um einen Flirt zwischen Laurenz Pesch und Joena Steilen rankten sich die Gerüchte – nun bestätigt Joena im Promiflash-Interview, dass mal etwas zwischen ihnen lief. "Ja, wir waren sehr gut befreundet, hatten dann auch was. Warum und weshalb das jetzt nicht mehr so ist – weil wir haben jetzt nichts mehr – werdet ihr noch erfahren", verrät sie. Auch wenn sie Details für sich behält, betont sie, dass es nach Laurenz' Teilnahme an Temptation Island VIP stattgefunden habe und somit auch zu einem Zeitpunkt, an dem er nicht mehr mit Brenda Brinkmann zusammen war.

Kennengelernt haben sich Joena und Laurenz bei ihrer Teilnahme an Too Hot To Handle: Germany vor knapp zwei Jahren. Seitdem verband sie eigentlich eine enge Freundschaft. Wie es aktuell um ein Liebes-Comeback zwischen ihm und seiner Ex Brenda steht, könne sie nicht einschätzen. "Das weiß ich nicht, ich habe ja zu beiden keinen Kontakt mehr. Kann sein, aber denke eher nicht", erklärt die Kölnerin. Dass sie und Laurenz keine Freunde mehr sind, scheint Joena nicht kaltzulassen. Jedoch betont sie, dass sie aktuell noch nichts Näheres dazu sagen könne.

Aktuell wird viel darüber spekuliert, ob Brenda und Laurenz nach dem Drama bei und nach "Temptation Island VIP" vielleicht doch wieder zueinander finden werden. Aktuell ist das Ex-Paar gemeinsam bei Reality Backpackers zu sehen. Zuletzt wurde aber auch von Fans gerätselt, ob Brenda nicht schon längst einen neuen Mann an ihrer Seite hat. "Du bist jetzt mit deinem Neuen und liegst auf seiner Brust, ich breche im Treppenhaus zusammen und mache alles kaputt", heißt es in einer Passage des emotionalen Songs, den Laurenz kürzlich veröffentlichte und der für viel Diskussion sorgte.

