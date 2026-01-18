Romanze enthüllt: Joena Steilen schießt heftig gegen Laurenz

Auch Joena Steilen lässt die Bombe platzen – und zielt direkt auf Laurenz Pesch. Im Gespräch mit Promiflash bestätigt die Reality-Bekanntheit, dass es zwischen ihr und Laurenz mehr als nur Freundschaft gab. Der Zeitpunkt ihrer offenen Worte hat Folgen: Seine Ex-Partnerin Brenda Brinkmann will von der Romanze erst über diese Enthüllung erfahren haben und meldet sich daraufhin mit einem langen Statement zu Wort. Laurenz reagiert seinerseits mit einem eigenen Statement und einem Video, in dem er Joena in Schutz nimmt, Komplimente verteilt und die Kennenlernphase aus seiner Sicht skizziert. Doch Joena hält auf Instagram dagegen: "Ich erfahre gerade Dinge, die ich selbst vorher nicht wusste – und ehrlich gesagt, bin ich schockiert. Mit der Zeit wird mir immer klarer, dass vieles nicht so war, wie es mir dargestellt wurde. Seine Maske wird fallen, denn dieses Verhalten ist manipulativ und basiert auf Lügen."

In einer ausführlichen Social-Media-Story erklärt Joena, sie habe ihr Statement eigentlich aufschieben wollen, müsse aber "ein paar Dinge jetzt schon richtigstellen". Sie betont, dass es nicht ihre Verantwortung sei, wenn Laurenz gegenüber Brenda nicht die Wahrheit gesagt habe. Zu ihrem Verhältnis mit Brenda stellt sie klar, dass sie nach Too Hot To Handle: Germany nur sporadisch in Kontakt gewesen seien: "Danach haben wir uns ein paar Mal in der Gruppe getroffen, hauptsächlich, um Content zu produzieren, der nach der Show gepostet werden konnte." Schärfer werden ihre Worte, sobald es um Laurenz geht: Konkrete Belege will sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht teilen: "Bevor am Ende noch ein Anwaltsschreiben kommt, lasse ich es lieber." Weitere Details kündigt sie für einen späteren Zeitpunkt an.

Laurenz gestand in seinem Statement den Grund, warum es zwischen ihm und Joena nicht funktioniert haben soll: "Ich war mit anderen Frauen zwischendurch und habe das Ganze leider kaputt gemacht, was ich bis heute sehr bereue." Laut ihm sei er während der Beziehung mit Brenda stets eine treue Seele gewesen, als er und Joena eine Romanze hatten, fuhr er jedoch mehrgleisig. "Deswegen ist es auf jeden Fall falsch, Joena die Schuld dafür zu geben oder überhaupt eine Schuld", betonte der Temptation Island VIP-Teilnehmer.

IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

