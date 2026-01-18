Trotz Joena-Romanze: Brenda Brinkmann und Laurenz hatten Sex

Brenda Brinkmann erhebt schwere Vorwürfe gegen Laurenz Pesch – und schildert ein pikantes Treffen, das erst vor wenigen Tagen stattgefunden haben soll. Auf Instagram erzählt die Reality-Bekanntheit, sie sei zu Laurenz nach Hause gefahren, habe ihn direkt auf Gerüchte um Joena Steilen angesprochen und eine klare Antwort gefordert. Er habe versichert, zwischen ihm und Joena sei maximal "Kuscheln" gewesen. Brenda blieb – und die beiden wurden intim. Kurz darauf habe sie durch einen Beitrag von Promiflash erfahren, dass doch mehr gelaufen sei. "Nachdem er behauptet hatte, es sei nur Kuscheln gewesen, bin ich geblieben, und wir hatten Sex. Im Nachhinein heißt das für mich ganz klar: Er hat mich angelogen und meine Unwissenheit bewusst ausgenutzt, um mit mir zu schlafen", erklärt sie.

In ihrem Statement wirft Brenda dem Realitystar vor, sein öffentliches Image über Ehrlichkeit zu stellen und frühere Streitigkeiten strategisch zu nutzen. Sie behauptet, Laurenz wolle nach außen einen Dauerzoff inszenieren, während sie privat fast täglich in Kontakt stünden. Laut Brenda habe er sogar eine Temptation Island VIP-Verführerin mit Anwaltsschreiben unter Druck gesetzt. "Ich habe es nie offen zugegeben, aber ich habe der Verführerin jedes einzelne Wort geglaubt. Das wusste er, und ich habe es ihm auch gesagt. Trotzdem hat er sie massiv unter Druck gesetzt, ihr Anwaltsbriefe geschickt, sodass das arme Mädchen geweint, geheult und sich entschuldigt hat", erzählt die Villa der Versuchung-Bekanntheit. Außerdem spricht sie von einem geplatzten Treffen, einem geplanten Trip nach Bali und dem Vorwurf, er habe parallel andere Frauen kontaktiert.

"Ich habe mich immer bemüht und mir große Mühe gegeben, dass zwischen mir und Laurenz kein böses Blut entsteht. [...] Er hat immer von mir erwartet, dass ich um diese Beziehung kämpfe. Und was hat Laurenz gemacht? Er war ständig auf Festivals, hat Frauen kennengelernt, mit ihnen geschrieben und telefoniert", schildert sie. Ihre Entscheidung, jetzt öffentlich zu werden, begründet Brenda mit einem Telefonat, in dem Laurenz aufgelegt habe, als sie ihn erneut auf Joena ansprach. "In diesem Moment habe ich für mich entschieden: Es ist mir sche*ßegal, wie sehr ich mich bemühe, mit dir cool zu bleiben. Du willst nicht mit mir cool bleiben. Ich habe es versucht. Und jetzt will ich es auch nicht mehr."

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, Reality-Bekanntheit

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Realitystar