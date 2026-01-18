Laurenz Pesch hatte während Romanze mit Joena andere Frauen

Reality-TV-Star Laurenz Pesch hat seine Kennenlernphase mit Joena Steilen auf Instagram Revue passieren lassen. Auslöser war ein Promiflash-Interview, in dem Joena eine Romanze mit ihm bestätigt hatte. Damit trat sie Ärger zwischen ihm und seiner Ex Brenda Brinkmann los. In seiner Story schildert Laurenz, wie er und Joena sich wieder annäherten. Beide kannten sich schon seit 2023 durch Too Hot To Handle: Germany – hatten damals einen freundschaftlichen Kontakt. Erst nach den Trennungen von ihren früheren Partnern kreuzten sich ihre Wege erneut: "Zufälligerweise waren wir dann beide gleichzeitig auf Bali. Da kam sehr viele Annäherungen von meiner Seite auf jeden Fall. Das Ding ging also nicht von Joena aus, sondern von mir. Ich habe einen Schritt auf Joena zugemacht."

Fernab der TV-Kameras sei aus einem lockeren Urlaubsflirt eine deutlich intensivere Verbindung geworden, die die beiden nach ihrer Rückkehr nach Deutschland mit Treffen vertieft hätten. Besonders wichtig ist ihm, die Influencerin gegen Vorwürfe zu verteidigen: Laut Laurenz wurde Joena in den sozialen Medien als "Matratze" beleidigt und massiv angefeindet, obwohl sie in dieser Zeit in einer exklusiven Kennenlernphase mit ihm gewesen sei. "Sie hat diesen Hass einfach nicht verdient", stellt Laurenz klar und erklärt, er habe damals nichts zu der Romanze sagen dürfen, obwohl ihn die Angriffe auf Joena wütend gemacht hätten: "Deswegen ist es auf jeden Fall falsch, Joena die Schuld dafür zu geben oder überhaupt eine Schuld, weil wir waren letztendlich beide Single und Joena und Brenda waren jetzt auch nicht befreundet oder sowas."

Er beschreibt Joena als "ehrliche, empathische Person" mit "der schönsten Persönlichkeit", die er je kennengelernt habe. Gleichzeitig räumt Laurenz schonungslos eigene Fehler ein. Er gesteht, dass sie von ihm eine andere Version erlebt habe als Brenda: In seiner früheren Beziehung sei er loyal gewesen. Joena habe eine Seite von ihm kennengelernt, die von Lügen und Seitensprüngen geprägt war. Mehrfach habe sie ihm Chancen gegeben, doch er habe ihr Vertrauen "maximal missbraucht". Die gemeinsame Zeit sei zwar "immer wunderschön" gewesen, doch die Verbindung scheiterte trotz intensiver Gefühle im ständigen On-off-Muster: "Ich war mit anderen Frauen zwischendurch und habe das Ganze leider kaputt gemacht, was ich bis heute sehr bereue."

Collage: RTL, Instagram / joena.st Collage: Laurenz Pesch und Joena Steilen

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025