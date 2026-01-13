Temptation-Verführerin Denise packt über Laurenz Pesch aus

Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann trennten sich beim letzten Temptation Island V.I.P.-Lagerfeuer. Vor allem die Szenen von Brendas Date mit Verführer Musti gaben Laurenz den Rest. Nun meldet sich die Verführerin Denise bei Instagram zu Wort – sie und der Blondschopf kamen sich in der Männervilla ebenfalls sehr nahe. Ihrer Meinung nach steckt in seiner Empörung eine ganze Menge Doppelmoral. "Wir hatten genau die gleiche Situation. Wir sind händchenhaltend eingeschlafen, du wolltest, dass ich dir deinen Kopf kraule", erzählt Denise in einem Statement.

Eine Szene, in der sie und Laurenz auf dem Bett liegen und die Köpfe zusammenstecken, erklärte er mit der Ausrede, sie hätten nur "gechillt". Jetzt verrät Denise, dass das längst nicht alles war: "Na ja, Leute, ich weiß nicht, was ihr unter chillen versteht, aber ich verstehe darunter nicht, sich auf der Matratze Wörter hin und her zu schreiben, da weder das Mikro noch die Kamera aufgezeichnet haben, was man sich da schreibt." Bei den Wörtern habe es sich um eindeutige Begriffe wie "Küssen?" oder "Sex?" gehandelt. "Man kann auch kommunizieren, ohne dabei zu reden", erklärt Denise. Darüber hinaus zeigt sie Screenshots, die beweisen, dass sie und Laurenz nach der Show mehrfach miteinander telefoniert haben.

Mittlerweile habe Denise das Gefühl, Laurenz halte sie als zweite Option zurück: "Ich habe bis heute das Gefühl, dass man mich warmhalten wollte, mir Honig ums Maul schmieren wollte, damit ich einfach die Klappe halte." Angeblich habe Laurenz ihr sogar vorgeschlagen, mit einer aufbereiteten Fake-Story in eine andere Show zu gehen. Laurenz selbst äußerte sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen, stattdessen konzentriert er sich auf die Abrechnung mit seiner Ex, die ihm seiner Meinung nach das Herz brach. Dabei wurde er sogar richtig kreativ und veröffentlichte im Netz den Teaser zu einem Disssong über seinen Herzschmerz. In dem kurzen Ausschnitt sang er unter anderem: "Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Denn du hast es geschafft, einen Menschen zu zerbrechen, der dich doch so geliebt hat."

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidat Laurenz Pesch

Anzeige Anzeige

RTL Verführerin Denise von "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025