Gewaltvorwürfe: Laurenz Pesch packt über seine Ex Brenda aus

Laurenz Pesch schießt nach dem ausführlichen Statement seiner Ex Brenda Brinkmann zurück – und das mit deutlichen Worten. Auf Instagram schildert der Reality-TV-Star seine Sicht auf ein heikles Wiedersehen mit Brenda nach dem Ende bei Temptation Island V.I.P. Passiert sein soll das Treffen in seiner Wohnung, nachdem Brenda sich zuvor aus dem Haus ihrer Schwester gemeldet hatte. Laurenz behauptet, Brenda sei angetrunken erschienen, habe eine Weinflasche und "noch etwas anderes" dabeigehabt und ihn mit Erinnerungen, Gefühlen und dem Hund konfrontiert. "Sie sagte, dass sie mich vermisst und dass Maja ihren Papa vermisst", schreibt er. Es sei zu Gesprächen, zu Streit – und schließlich zu Sex gekommen: "Dann lagen wir im Bett und sie sagte mir, dass sie mich noch liebt. Ich habe klar gesagt, dass ich sie nicht mehr liebe. Dann hatten wir trotzdem Sex."

Sein mehrseitiges Statement zeichnet ein aufgeladenes Bild: Laurenz erklärt, er selbst habe nicht trinken oder "das andere" konsumieren wollen, Brenda habe beides allein gemacht. Er berichtet von Entschuldigungen für frühere Ausraster und spricht von Gewaltvorfällen: "Die ganzen Sachen, die ich nie erzählt habe. Dass sie mich im Klub aufgesucht hat und auf mich auf offener Straße eingeprügelt hat, bis die Polizei kam... (ich habe mich nicht gewehrt)." Zudem wirft er Brenda Fremdgehen vor und zitiert sie mit einem derben Satz, der ihn bis heute befremdet: "'Wenn ich irgendwann einen Freund habe, werd ich ihn trotzdem mit dir betrügen, weil unser Sex so geil ist', war ein Satz, den sie mir mehrmals gesagt hat. Das fand ich sehr krank, weil ich ja auch mal ihr Freund war und ich nicht verstehe, wie ein Mensch so reden kann."

Zündstoff liefert auch sein Umgang mit Fragen zu Joena Steilen: Er habe Brenda nach dem Sex bewusst über die Romanze angelogen, weil sie seine Informationen gegen ihn verwenden würde. Ein klärendes Treffen am Freitag lehnte er nach eigener Aussage ab, Vertrauen sei nicht mehr vorhanden: "Ende vom Lied war, dass wir uns nicht getroffen haben und ich ihr auch gesagt habe, dass ich sie gar nicht mehr treffen will! Gestern habe ich dann ihren Anruf bekommen: 'Warum hast du mich angelogen, dass du nichts mit Joena hattest?!'" Abschließend betont Laurenz, dass ihm die Geschichte an die Substanz gehe: "Dass sowas öffentlich gemacht wird, ist schon wieder die größte Affenscheiße, weil sowas einfach intim ist. Komplett gestört, dass ich über sowas jetzt reden muss..."

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar