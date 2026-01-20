Dschungel-Nachrückerin? Brenda Brinkmann äußert sich dazu

Brenda Brinkmann hat sich jetzt persönlich zu den anhaltenden Spekulationen geäußert, sie könnte als Nachrückerin ins diesjährige Dschungelcamp einziehen. Bereits vor einiger Zeit wurde die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin als Ersatzkandidatin gehandelt, was durch ihre kürzliche Social-Media-Pause weiter an Fahrt gewonnen hatte. Doch in ihrer neuesten Instagram-Story zeigte sich Brenda in vertrauter Umgebung und erklärte ausdrücklich, dass von einem Dschungel-Einsatz keine Rede sein könne. "Ich habe nicht meine Koffer gepackt und bin nicht in den Dschungel geflogen", stellte sie klar.

Die Influencerin gab zudem Einblicke, warum sie in letzter Zeit weniger online war. Sie habe sich lediglich eine Auszeit genommen, um etwas durchzuatmen, erklärte sie. Von einer Reise nach Australien oder gar einem spontanen Einzug ins Camp sei jedoch nie die Rede gewesen. Mit einem humorvollen Seitenhieb auf die Gerüchte fügte sie hinzu: "Ich bin im Dschungel meines Lebens gefangen, aber ich bin noch hier." Damit dürfte endgültig klar sein, dass Brenda nicht mehr für das Camp in Betracht gezogen wird – zumal der Start der Show nur noch drei Tage entfernt ist.

Zuvor hatten Gerüchte um Brenda als Nachrückerin fürs Dschungelcamp für Furore gesorgt. Vor einer Woche berichtete Bild, dass die Reality-Bekanntheit schon ab dem 23. Januar in Australien bereitstehen sollte, um im Falle eines spontanen Ausfalls einer Kandidatin oder eines Kandidaten kurzfristig einzuspringen. RTL selbst wollte sich zu möglichen Ersatzkandidatinnen oder Ersatzkandidaten auf Nachfrage des Magazins nicht äußern. "Potenzielle Ersatzkandidaten kommentieren wir grundsätzlich nicht", erklärte eine Sprecherin damals.

Instagram / brenda_bkn Realitystar Brenda Brinkmann im März 2025

Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, 2025

Imago Brenda Brinkmann bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, 04.10.2025