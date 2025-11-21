Palina Rojinski bricht Schweigen über frühere Misshandlungen

Palina Rojinski (40), bekannt als Moderatorin und Schauspielerin, hat eine persönliche und erschütternde Lebensgeschichte öffentlich gemacht. Die 40-Jährige teilte auf Instagram mit, dass sie in einer früheren Beziehung Opfer von Gewalt wurde. "Ich habe das, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt – aber mir ist selbst in jungen Jahren Gewalt vom Partner widerfahren", schreibt sie. Anlass für ihr Geständnis ist der bevorstehende Orange Day am 25. November, der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Aufgrund "vieler blauer Flecken" zog sie sich damals stark zurück und mied den Kontakt zu ihrem Freundeskreis.

In ihrem emotionalen Beitrag sprach die Moderatorin auch darüber, wie sie zunächst nicht glauben wollte, was ihr widerfahren ist, und die Schuld bei sich suchte. "Ich dachte, es war 'aus Versehen' und nur eine 'große Ausnahme'", schrieb sie. Erst ihre engen Freundinnen, die ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite standen, halfen ihr, den Mut zu finden, sich aus der gefährlichen Situation zu befreien. Heute sieht sie sich nicht als Opfer, sondern als starke Frau, die mit ihrer Erfahrung nun andere ermutigen will. An ihre Followerinnen gerichtet, betonte sie, dass Gewalt gegen Frauen keine sozialen Grenzen kennt und betroffene Frauen es nicht alleine durchstehen müssten.

Privat gibt Palina sich optimistisch und reflektiert. Sie sieht die Erfahrung als einen harten, aber lehrreichen Teil ihres Lebens, der ihr geholfen hat, ihre innere Stärke zu entdecken. Außerdem nutzte die Moderatorin die Gelegenheit, hilfreiche Anlaufstellen für Betroffene zu nennen. So empfahl sie das Hilfetelefon gegen Gewalt unter der Nummer 116 016 oder die Lara-Fachstelle unter 030 216 8888. Mit den Worten "Ich schicke Mut, Hoffnung, Kraft, Heilung und Liebe" rief sie ihre Community dazu auf, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen.

Instagram / palinski Palina Rojinski, Schauspielerin

Getty Images Palina Rojinski, Januar 2025

