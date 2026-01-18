Ex-Prinz Andrew hat trotz Skandal engen Kontakt zu Töchtern

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) stehen trotz der Skandale um ihren Vater Andrew Mountbatten Windsor (65) weiterhin eng zu ihm. Der jüngere Bruder von König Charles III. (77) wurde im vergangenen Jahr formell aller Titel und Ehrungen enthoben und steht kurz vor seinem Umzug von der Royal Lodge in Windsor in eine kleinere Immobilie auf dem Sandringham-Anwesen. Diese schwere Zeit bringt Veränderungen in sein Leben. "Andrew hat aufgehört, Zeitungen zu kaufen oder überhaupt etwas zu lesen. Er lebt in seiner eigenen Welt", beschreibt ein Insider laut Hello!, betont jedoch: "Die Mädchen besuchen ihn."

Laut Berichten sind die beiden Schwestern regelmäßig bei Besuchen in der Royal Lodge gesehen worden, auch nachdem bekannt wurde, dass Andrew das Anwesen bis spätestens 25. Januar verlassen muss. Es wird erwartet, dass er künftig in Marsh Farm, einer kleineren Residenz auf dem Gelände von Sandringham, unterkommen wird. Während Andrew sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, sucht auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) einen Weg, um mit dem Drama umzugehen. "Sie hat ihm all die Jahre zur Seite gestanden, ist nun aber bereit, ihre Flügel auszubreiten. Sie wird nicht mit ihm in das neue Haus auf dem Sandringham Estate ziehen", weiß der Insider.

Mit dem Skandal rund um seine Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) hat Andrew nicht nur seine Titel eingebüßt. Auch sozial scheint er in der Königsfamilie nun außen vor zu sein – so ist er zum Beispiel an Feiertagen kein geladener Gast mehr. Während Andrew und seine Ex-Frau Weihnachten nicht mit der royalen Familie in Sandringham verbrachten, zeigten sich Beatrice und Eugenie jedoch am ersten Feiertag gemeinsam bei der traditionellen Prozession zur Kirche.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

