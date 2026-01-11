König Charles soll geheime Akte über Andrew und Sarah führen

König Charles III. (77) soll Berichten von Ok! zufolge eine streng geheime Akte über seinen jüngeren Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (65) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) führen. Quellen aus dem Palast beschreiben diese als ein "explosives Druckmittel", das verhindern soll, dass das ehemalige Paar durch unbedachte Aktionen weiteren Schaden für die Monarchie anrichtet: "Sie dient dazu, Rechenschaft einzufordern, wenn Grenzen zu sehr überschritten werden. Sie soll auch verhindern, dass Andrew und Sarah aus der Reihe tanzen, indem sie Memoiren veröffentlichen oder für Fernsehinterviews hohe Summen kassieren."

Hintergrund der Ereignisse ist die wachsende Sorge des Königshauses über Andrews Verhalten und den öffentlichen Umgang mit seinem Skandal um seine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Berichten zufolge war Charles, unterstützt von Camilla (78) und Prinz William (43), maßgeblich daran beteiligt, dass Andrew im Oktober seine königlichen Titel und Ehren entzogen wurden. Diese Entscheidung kam zu einem Zeitpunkt, als neue Vorwürfe und Enthüllungen aufkamen, die der Monarchie erheblichen Schaden zufügen könnten.

Doch Charles kann möglicherweise schon bald aufatmen. Wie der royale Biograf Robert Jobson gegenüber People verriet, erwägt sein Bruder einem neuen Enthüllungsbuch zufolge einen radikalen Neuanfang im Ausland. Der Autor erklärte: "Der König traf neulich den König von Bahrain. Man weiß nie – es könnte ein Ort sein, an dem Andrew als zweiter Sohn von Queen Elizabeth Anerkennung findet, statt dieses Image zu haben." Andrew habe in Bahrain bereits viele geschäftliche Kontakte geknüpft. Ein Umzug in den Nahen Osten wäre für den Ex-Royal also kein völliges Neuland. Auch der Autor Andrew Lownie hält einen Tapetenwechsel für realistisch. "Er mag den Gedanken nicht, auf dem Anwesen von Sandringham zu leben, ich glaube, er will irgendwohin, wo er vor allem davonlaufen kann", sagte der Buchautor.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson beim Gottesdienst für König Konstantin

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025