Fahri Yardim liebt das "einfache" Leben als Vollzeitpapa

Fahri Ogün Yardim (45) hat kürzlich in einem Interview mit dem Radiosender Energy offen über sein neues Lebensmodell gesprochen. Der Schauspieler verriet dabei, dass er sich momentan voll und ganz dem Vatersein widmet und seine Rolle als Familienmensch in vollen Zügen genießt. "Neben dem Drehen bin ich Vater, einfach richtig Vater, und bin es voll gerne", brachte er seine Leidenschaft auf den Punkt. Um mehr Zeit für seine Kinder zu haben, hat er beruflich deutlich zurückgeschraubt. "Ich arbeite gerade richtig wenig und ich liebe es", fügte Fahri hinzu.

Sein Alltag hat sich durch diese bewusste Entscheidung spürbar verändert. Fahri gibt an, inzwischen viele berufliche Angebote abzulehnen, die er früher aus einem starken Bedürfnis nach Anerkennung wohl zugesagt hätte. Er habe sich von den Verpflichtungen der Glamour-Welt verabschiedet und schätze nun die einfachen Dinge des Lebens. "Ich muss nicht mehr überall hinlatschen, auf diese ganzen bekloppten roten Teppiche. Die sind so dumm. Dieses ganze Show-Business ist so bekloppt und es ist so schön, zu Hause so ein richtig einfaches Leben zu führen, Hafermilch ist alle und so, das ist so ein tolles Leben, ich liebe das", erklärte er begeistert.

Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere ist das Privatleben für Fahri stets ein wichtiger Anker gewesen. Mit seiner direkten und humorvollen Art begeistert er regelmäßig nicht nur vor der Kamera, sondern auch im persönlichen Gespräch. Dass er jetzt vermehrt auf sich und seine Familie achtet, zeigt den Menschen hinter der Schauspielerfassade. Seine authentische Art und ein simples, bodenständiges Leben scheinen Fahri derzeit mehr Erfüllung zu geben als all der Glanz und Glamour der roten Teppiche.

Imago Fahri Yardim bei der Weltpremiere von "Extrawurst" in der Lichtburg, Essen, 07.01.2026

Imago Fahri Yardim bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises im Theater am Potsdamer Platz in Berlin am 12.05.2023

Imago Fahri Yardim bei der Premiere von "Extrawurst" im Mathäser Filmpalast in München am 08.01.2026