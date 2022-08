Nilam Farooq holt sich Sieg bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Wer stiehlt mir die Show? lockte wieder die Zuschauer vor den Fernseher. In der dritten Staffel dürfen Olli Schulz (48), Nilam Farooq (32), Fahri Ogün Yardim (42) und ein Wildcarder versuchen, dem Moderator Joko Winterscheidt (43) die Show zu kapern. Olli ist das in der dritten Folge auch gelungen, allerdings holte sich Joko in der vergangenen Episode seine Show wieder zurück. Gelang es heute jemanden, Joko die Show zu stehlen?

In mehreren Spielen mussten die Teilnehmer ihr Wissen sowie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, um Joko von seinem Thron abzulösen. Nach der ersten Gewinnstufe musste sich zunächst der Wildcard-Gewinner Robin verabschieden. Zunächst sah es so aus, als ob sich Olli erneut den Sieg holt, denn schon nach der dritten Runde führte er mit sieben Punkten. Nach der zweiten Gewinnstufe schied er dann aber trotzdem aus: Er konnte bei Nilams Tempo einfach nicht mithalten – die Schauspielerin holte schließlich schnell auf und lag zu diesem Zeitpunkt mit 18 Punkten in Führung. Auch Fahri war dem nicht gewachsen und musste Abschied nehmen. Am Ende konnte sich Nilam dann durchsetzen und Joko die Show stehlen!

Genauso spektakulär wie die Show endete, begann sie auch: Joko legte ein Opening im ganz großen Stil hin und wechselte dafür ins Parallelstudio, wo gerade "The Voice of Germany" stattfand. Dort performte er in einem Punker-Outfit den Song "Firestarter" von The Prodigy und überraschte damit die Jury.

