Joko Winterscheidt siegt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Heute flimmerte schon die vierte Folge der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? über den Bildschirm. Letzte Woche gelang es Olli Schulz (48) gegen den Host Joko Winterscheidt (43) zu gewinnen – deshalb durfte er die Sendung heute moderieren. Joko wollte seine Show deshalb natürlich unbedingt zurückerobern, aber auch Nilam Farooq (32), Fahri Yardim (42) und Wildcarderin Chiara kämpften hart. Wer konnte sich am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Show stehlen?

Bei Olli stand heute alles im Zeichen der Pfadfinder: Die Kandidaten sowie die Band trugen nicht nur die klassische Uniform, sondern saßen im Studio auch mit Stockbrot um ein brennendes Lagerfeuer herum. Offenbar nicht die richtige Kulisse für Nilam und Chiara – sie schieden noch vor der Schlussrunde aus. Für Joko lief es da schon besser: Er konnte ein Spiel nach dem anderen gewinnen und stand so am Ende wieder im Finale gegen Olli. Und offenbar wollte er seine Show unbedingt zurück: Er gab alles und besiegte den Musiker schließlich in einem packenden Duell.

Damit steht nächste Woche also wieder Joko am Moderationspult – eine neue Chance für die Kandidaten, ihn erneut zu vertreiben. Darüber freute Joko sich sichtlich. "Ich bin fix und fertig", erklärte er und bedankte sich überschwänglich bei Olli.

ProSieben / Timmy Hargesheimer Joko Winterscheidt und Olli Schulz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / Timmy Hargesheimer Olli Schulz und Fahri Yardim bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Getty Images Joko Winterscheidt im November 2021

