Ex Vanessas Geld-Vorwürfe: Aleks Petrovic dreht den Spieß um

Der Streit zwischen Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (34) erreicht eine neue Stufe. In der aktuellen Episode des Podcasts "Blitzlichtgewitter" erhebt Vanessa schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Sie berichtet, Aleks habe "sämtliche Gelder von Kooperationen" einbehalten, die ihr zustehen. Diese Einnahmen, die aus gemeinsamen Deals stammen sollen, habe sie nie erhalten. Damit nicht genug: Unter einem Instagram-Post des Podcasts ging Aleks direkt in die Offensive und bezeichnete Vanessa als "Lügnerin".

Aleks ließ es nicht bei bloßen Anschuldigungen gegen die Reality-TV-Darstellerin bewenden. Öffentlich kontert er, dass es in Wahrheit Vanessa sei, die noch Schulden bei ihm habe. Gleichzeitig wirft er ihr vor, auf seine Kosten Aufmerksamkeit erlangen zu wollen. In seinem Kommentar schrieb er: "Du schuldest mir Geld! Wie viel Aufmerksamkeit möchtest du noch auf meine Kosten ergaunern?!" Eine konkrete Aufschlüsselung der vermeintlichen Schulden oder gar ein Dialog zwischen den beiden über die Vorwürfe scheint es bisher nicht zu geben.

Bereits vor drei Tagen sorgte der Influencer mit einem ausführlichen Instagram-Video für Aufsehen. Darin betonte Aleks, dass RTL durch ihn "Millionen gemacht" habe. Auch die Produktionsfirma habe nach seinen Aussagen von seiner Teilnahme bei Temptation Island VIP profitiert. Aleks behauptete, der Sender plane zwar, 600 Arbeitsplätze abzubauen, wittere aber die Chance, durch sein Engagement wenigstens einen Teil davon zu retten. "Vielleicht habe ich einen Einfluss und kann wenigstens ein paar Prozent davon retten, dass die Leute nicht ohne Arbeit nach Hause gehen", erklärte er.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

Imago Aleks Petrovic, Januar 2026

