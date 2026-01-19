"Gamechanger": Beatrice Egli zeigt Morgenroutine mit Faxen

Beatrice Egli (37) hat ihren Fans gezeigt, wie sie morgens in Schwung kommt. In einem neuen Instagram-Clip aus Zürich präsentiert die Sängerin ihre kurze Routine, die sie nach eigenen Worten direkt nach dem Aufwachen im Bett startet. "Ich sag's euch: sich morgens erst einmal eine Minute nur für sich und seinen Körper zu nehmen, ist ein absoluter Gamechanger", schreibt Beatrice zu dem Beitrag. Dazu fordert sie ihre Community auf: "Probiert es mal aus."

Im Video, das die Schweizerin in einem lockeren aprikosenfarbenen Shirt zeigt, demonstriert Beatrice die einzelnen Schritte ausführlich. Nach ein paar tiefen Atemzügen rollt sie die Schultern, streckt ihre Arme und lockert mit überzeichneten Gesichtszügen die Mimik. "Um den Körper ein bisschen in Schuss zu bringen", kommentiert sie und lächelt in die Kamera. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: "Ich liebe deine Tipps", jubelt eine Userin. Ein anderer Fan dichtet: "Beatrice am Morgen, vertreibt alle Sorgen." Unter dem Clip sammeln sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Herz-Emojis und Dankesnachrichten, dazu viele Kommentare von Followern, die ankündigen, die Mini-Session am nächsten Morgen selbst zu testen.

Beatrice ist bekannt dafür, trotz ihres beruflichen Erfolgs einen bodenständigen Lebensstil zu pflegen. Die Sängerin legt Wert auf die Nähe zu ihrer Familie und zur Natur am Zürichsee, wo sie in einer überschaubaren Zweizimmerwohnung lebt. Statt auf Glamour rund um die Uhr zu setzen, zeigt sich die Musikerin auf Social Media nahbar und nimmt ihre Community mit in ihren Alltag.

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli zeigt ihre Morgenroutine, Januar 2026

Getty Images Beatrice Egli, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Sängerin