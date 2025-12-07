Liebesgerüchte: Bahnt sich bei Beatrice Egli etwas an?

Beatrice Egli (37), die strahlende Siegerin von Deutschland sucht den Superstar 2013, hat nicht nur mit ihrer Musik die Herzen berührt, sondern auch mit ihrer Offenheit über ihr Privatleben Fans immer wieder in ihren Bann gezogen. Dennoch hält sie sich in Sachen Liebe in letzter Zeit eher bedeckt: Fünf Jahre lang war die Schlagersängerin mit Reto Steiner, einem Handwerker aus der Schweiz, liiert – seit der Trennung kursieren die wildesten Gerüchte. So wird vielerorts heiß über mögliche Funken mit Schlagerkollegen spekuliert, mit denen sie sich auf Bühnen und in TV-Shows teils innig, teils liebevoll-neckend präsentierte.

Besonders oft wurden in den letzten Jahren die Namen Florian Silbereisen (44) und Andreas Gabalier (41) im Zusammenhang mit Beatrices Liebesleben genannt. Mit Andreas, einem österreichischen Schlagerstar, heizte sie die Gerüchteküche 2022 an, als sie ihn in ihrer Show als "einzigartigen Menschen" betitelte und freundschaftlich küsste. Beide beteuerten später, dass sie lediglich enge Freunde seien. Bei Florian sorgte ihr Duett "Das wissen nur wir" für einiges Aufsehen. Während Fans das Lied als Beweis für eine Romanze deuteten, erklärten Beatrice und Florian immer wieder, dass sie nur eine berufliche Beziehung verbindet. Dabei nehmen die beiden die Spekulationen inzwischen mit Humor und nutzten die Aufmerksamkeit geschickt, um das Lied bei den Fans zu promoten.

Auch abseits des großen Scheinwerferlichts gilt Beatrice als bodenständig, humorvoll und loyal. In den sozialen Medien teilt sie gern Momente voller Herzlichkeit – auch mit Florian, etwa wenn sie gemeinsame Bilder mit liebevollen Worten postet. Das nährt zwar die romantischen Hoffnungen einiger Fans, sagt über ihr Privatleben aber kaum Verbindliches aus. Denn mindestens genauso sehr wie die kollegialen Verbindungen feiert Beatrice auf Social Media ihre große Liebe zur Musik, aber auch zur unberührten Natur ihrer Schweizer Heimat.

Getty Images Beatrice Egli im Okotber 2022 in Leipzig

Brigitte Dummer / Future Image Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Juli 2023

Getty Images Beatrice Egli und Andreas Gabalier in "Die Beatrice Egli-Show", 2022