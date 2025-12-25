Trotz Mega-Erfolg: Beatrice Egli lebt in Zweizimmer-Wohnung

Beatrice Egli (37) sorgt mit einer verblüffend bodenständigen Wohnwahl für Gesprächsstoff: Die erfolgreiche Schlagersängerin lebt weiterhin am Zürichsee – und das in einer Zweizimmerwohnung, wie sie jetzt verraten hat. Während sie auf Tourneen Konzerthallen füllt und Millionen streamt, bleiben privat Luxusadressen außen vor. "Ich liebe mein Zuhause, die Schweiz, die Nähe zur Natur und zu meiner Familie", sagte sie im Gespräch mit Ippen.Media. Und noch ein Detail macht neugierig: Das Wohnzimmer ist gleichzeitig die Küche – bewusst kompakt, bewusst schlicht.

Mehr Einblicke in ihr Zuhause gab die Sängerin bei haus.de. Dort zeigte sie eine helle, reduzierte Einrichtung mit romantischen Akzenten, in der Weiß dominiert. Teller und Tassen sind absichtlich schlicht gehalten: "So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat", erklärte sie. Das Schlafzimmer ist in Weiß und zartem Rosa gehalten, dort möchte sich Beatrice "wie auf Wolke 7" fühlen. Vor dem Einschlafen greift sie zum Notizbuch und hält Positives in einem Dankbarkeitstagebuch fest. Auch berufliche Erinnerungsstücke bleiben dezent – Auszeichnungen stehen nicht im Wohnbereich, sondern, wie sie betont, im Proberaum. So bleibt die kleine Wohnung aufgeräumt, privat und persönlich.

Beatrice wurde am Zürichsee groß und hat ihre Wurzeln nie gekappt. Die Nähe zur Familie ist ihr wichtig, einen ihrer Brüder nimmt die Sängerin sogar mit auf Tour. Reisen und längere Aufenthalte im Ausland haben ihren Blick aufs Wesentliche geschärft – sie berichtet, wie wenig es für ihr Wohlbefinden tatsächlich braucht. In Gesprächen hob die Musikerin mehrfach die Natur vor der Haustür hervor und die Ruhe, die sie dort findet. Zuhause setzt sie auf Rituale statt Pomp: kochen für Freunde, frische Luft am See, Notizen im Tagebuch. So bleibt der Rückzugsort klein, vertraut und bewusst gewählt – der Ort, an dem sie zur Ruhe kommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Sängerin

Anzeige Anzeige

Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", 11.12.2025