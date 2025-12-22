Tischgrill-Tradition: So feiert Beatrice Egli Weihnachten

Beatrice Egli (37) hat verraten, was an Weihnachten bei ihrer Familie auf den Tisch kommt – und das klingt nach gemütlicher Tradition mit viel Geschmack. Die Sängerin erzählte im Interview mit SuperIllu, dass zu Hause seit jeher an Heiligabend der Tischgrill ausgepackt wird – wahlweise ergänzt durch ein Raclette-Gerät oder einen Fonduetopf für Fleisch. Wichtig ist ihr dabei vor allem eines: "Dass alle am Tisch sitzen können. Wenn meine Mama oder mein Bruder noch in der Küche stehen müssen, dann ist noch nicht Weihnachten", so Beatrice. Zu sehen ist die Moderatorin übrigens auch kurz vor den Feiertagen im TV: Am 20. Dezember präsentiert sie bereits die achte Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show".

Doch so gemütlich wie es für dieses Jahr geplant ist, ging es bei Beatrices Familie nicht immer zu: Im Interview erinnerte sich die Schweizerin an Weihnachtszeiten, in denen sie selbst noch im Familienbetrieb schuften musste. Ihre Eltern führten damals eine eigene Metzgerei samt Catering, und die damalige Aushilfe Beatrice war mittendrin statt nur dabei: "Ich habe die Chinoise- oder Tischgrill-Platten gelegt. Oder ich habe das Filet in Teig eingewickelt. Darin war ich besonders gut", berichtete sie stolz. Ihr älterer Bruder habe unterdessen den zweiten Teil der Arbeit übernommen: Er kümmerte sich um Kühllager, Nummerierung und darum, dass am Ende alles richtig ausgegeben wurde.

Für Beatrice waren diese Aufgaben im elterlichen Betrieb weit mehr als nur ein Ferienjob. Sie lernte dabei auch, wie gut ihre Familie zusammenarbeiten kann, wenn jeder seine Stärke ausspielt. "Ich war die Produktive, mein Bruder der Organisator", verriet die einstige DSDS-Gewinnerin. Aus dieser Zeit stammt auch ihr Bild von einem harmonischen Weihnachtsfest, bei dem jeder etwas beiträgt, am Ende aber alle gemeinsam am Tisch sitzen können. Heute genießt die Sängerin die Feiertage nicht nur als Gastgeberin und Genussmensch, sondern auch als jemand, der weiß, wie viel Arbeit hinter einem gelungenen Festessen steckt.

Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", 11.12.2025

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

Getty Images Beatrice Egli, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025