Knossi und Lia veröffentlichen ihren ersten gemeinsamen Song

Knossi (39) und Lia Mitrou haben große Neuigkeiten für ihre Fans: Am 13. März veröffentlichen der Entertainer und seine Verlobte ihren ersten gemeinsamen Song. Das verkündete Knossi jetzt auf Instagram, wo er einen ersten Teaser zu dem musikalischen Projekt mit seinen Followern teilte. In dem Video, das mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde, sind sowohl Knossi als auch Lia zu sehen – und natürlich sein geliebter DeLorean im Stil des Kultfilms "Zurück in die Zukunft". "ES GIBT NEWS! Am 13.03. droppen wir unseren ersten Song zusammen. Wir feiern das Ding schon jetzt – hoffen, ihr auch", schrieb der Moderator zu seinem Beitrag und konnte seine Vorfreude auf die Veröffentlichung kaum verbergen.

Um seinen Fans einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema des Songs zu geben, fügte Knossi eine vielsagende Frage hinzu: "Stellt euch vor, ihr sitzt im DeLorean… Vergangenheit oder Zukunft – wohin geht eure Reise?" Inhaltlich wird sich der Track also vermutlich um Zeitreisen oder zumindest um die Themen Vergangenheit und Zukunft drehen. Der DeLorean, der durch die "Zurück in die Zukunft"-Filme weltberühmt wurde, steht im Mittelpunkt des künstlerischen Konzepts und scheint eine zentrale Rolle in dem Song zu spielen.

Privat läuft es bei dem Paar derzeit ebenfalls gut. Knossi und Lia sind verlobt und planen gemeinsam ihre Hochzeit. Der Social-Media-Star hatte seine Fans im vergangenen Jahr bereits an den Vorbereitungen für den großen Tag teilhaben lassen, als das Paar unter anderem Tischdecken auswählte und potenzielle Menüs probierte. Nun zeigen die beiden mit ihrem ersten gemeinsamen Musikprojekt, dass sie nicht nur privat, sondern auch kreativ ein eingespieltes Team sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress "Zurück in die Zukunft"-Filmplakat von 1989

Anzeige Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024