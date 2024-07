Vanessa Williams ließ sich heimlich von ihrem Jim scheiden!

Vanessa Williams fand die Liebe außerhalb des Film-Businesses. 2015 gab sie Jim Skrip das Jawort. Doch die Beziehung hielt nicht ewig. Im Interview mit People verrät die "Dance with Me"-Darstellerin nun, dass die beiden schon seit 2021 getrennt sind. Ihr Single-Leben genießt die Schauspielerin in vollen Zügen: "Ich tue nur das, was ich liebe, und ich bin total verliebt in das Leben." Allerdings habe sie keinen neuen Mann an ihrer Seite. "Es gibt nicht die eine Person, in die ich verliebt bin, aber ich bin ein bisschen in jeden verliebt", gesteht die begnadete Sängerin.

Den New Yorker lernte Vanessa auf einer Nil-Kreuzfahrt in Ägypten kennen. In einem früheren Gespräch mit dem Magazin verriet die Brünette, dass sie eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung gewesen sei. Doch der charmante Jim habe sie schnell überzeugt. Ihre Hochzeit gestalteten die beiden damaligen Turteltauben extra passend zu ihrer Kennenlerngeschichte. Die Musicaldarstellerin schwärmte: "Ich fühlte mich wie eine ägyptische Göttin, und genau das war das Motto, das ich wollte."

Vor Jim war Vanessa mit dem ehemaligen Basketballspieler Rick Fox (55) verheiratet, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat. Als die beiden schon geschieden waren, hatte der Sportler sogar einen Cameo-Auftritt in ihrer Serie "Alles Betty!". Für den TV-Star war das kein Problem. Gegenüber der Zeitschrift erinnerte sie sich: "Er tauchte auf und alle sagten: 'Oh mein Gott, sie sind geschieden, aber sie arbeiten zusammen.' Für mich ist das ein perfektes Beispiel dafür, dass die Vergangenheit, die Gegenwart, das Persönliche, das Geschäftliche und das Showbusiness zusammengehören."

Vanessa Williams, 2019

Rick Fox im Februar 2015

