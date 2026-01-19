Lauren Silverman fuhr zwölf Jahre illegal in Großbritannien

Lauren Silverman (49) hat ihre Community mit einem ehrlichen Geständnis überrascht. Die US-Amerikanerin fuhr in Großbritannien mehr als ein Jahrzehnt lang ohne gültige Fahrerlaubnis. Am Dienstagabend erzählte die 48-Jährige auf Instagram, dass sie als in UK lebende Person mit ihrem US-Führerschein und einer britischen Provisional Licence unterwegs war – ohne zu wissen, dass diese Kombination nur zwölf Monate gilt. Jetzt ist Schluss mit Autofahren in London und anderswo auf der Insel, bis sie die britische Theorie- und Praxisprüfung besteht. "Ich habe meine Freiheit und Unabhängigkeit verloren", erklärte Lauren, die die Entdeckung nach eigener Aussage völlig kalt erwischte.

In ihrem Post schilderte Lauren, wie sie den Fehler bemerkt hat und was jetzt auf sie zukommt. "Ich habe nicht realisiert, dass es ein Limit gibt, wie lange man das machen darf. (Die Antwort ist 12 Monate. Ich bin seit 12 Jahren hier. Ups!)", schrieb sie. Sie müsse nun sowohl die theoretische als auch die praktische Fahrprüfung in Großbritannien ablegen, bevor sie wieder selbst ans Steuer darf: "Bis ich das Ding bestehe, kein Fahren mehr für mich." Gleichzeitig bat sie ihre Follower um Tipps, wie sie die Prüfungen möglichst schnell bestehen könne. Kurz darauf meldete sie sich erneut und bedankte sich für die vielen Nachrichten – ihren Theorietest hat sie nach eigenen Angaben bereits für den kommenden Dienstag gebucht.

Lauren ist durch ihren langjährigen Partner, den Medienmogul Simon Cowell (66), und gemeinsame Auftritte wie zuletzt in der Netflix-Show "The Next Act" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In dem Format bekamen Zuschauer erstmals einen intensiveren Eindruck von der Dynamik zwischen Lauren und dem Produzenten, die seit 2013 ein Paar und inzwischen auch verheiratet sind, wie vermutet wird. Offiziell bestätigt haben sie die Trauung bisher nicht. Ihren Familienalltag hält das Paar meist weitgehend privat. Nun teilte die Amerikanerin zumindest ein Stück ihrer ganz persönlichen To-do-Liste: büffeln, Prüfungen bestehen – und sich ihren gewohnten Alltag am Steuer zurückholen.

Getty Images Lauren Silverman, Frau von Simon Cowell im November 2019

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman

IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

