Simon Cowell genießt Luxus-Akupunktur gegen das Altern

Wellness-Date mit Wow-Effekt: Simon Cowell (66) und Lauren Silverman (49) ließen sich am Donnerstag in London bei Promi-Akupunkteurin Sarah Bradden verwöhnen – und zwar mit einer Behandlung, die es in sich hat. Der Musikmogul und seine Partnerin gönnten sich das 90-minütige Luxusprogramm "The Bradden Method" für umgerechnet 625 Euro, bei dem beide mit Dutzenden Nadeln im Gesicht entspannten. Lauren hielt den Moment auf Instagram fest, während Simon zusätzlich unter Rotlicht lag.

Zum Paket gehören laut der Behandlerin Akupunktur, Reiki, Gesichtsmassage, PEMF, Wasserstoff- und Aktivsauerstoff-Therapie, Lichttherapie, Stimmgabeln und Energiearbeit – eine Rundumkur, die Anti-Aging, Detox und Zellreparatur ankurbeln soll. "Für jemanden mit einer ernsthaften Nadelphobie ... ich kann nicht glauben, wie viele Nadeln ich heute Abend im Gesicht hatte", schrieb Lauren auf Instagram zu ihren Fotos. Dazu postete sie ein weiteres Bild von Simon: "Simon hatte sie auch! Und die Rotlichttherapie. Sehr gute Kombi." Die Methode verspricht, Körper und Geist gleichzeitig in Balance zu bringen – individuell zugeschnitten, heißt es auf der Website von Sarah Bradden.

Simon hat in der Vergangenheit offen erzählt, wie wichtig ihm sein Äußeres und sein Wohlbefinden sind. Der TV-Star sprach in Interviews über bessere Ernährung, mehr Bewegung und weniger Stress – und darüber, dass er Schönheitshelfer wie Botox irgendwann wieder sein ließ. Privat zeigt der America's Got Talent-Juror sich gern familiär: Mit Lauren, die ihn oft zu Terminen begleitet, teilt er Alltagsmomente ebenso wie Wellness-Auszeiten. Sohn Eric nimmt Papas Experimente mit Humor – Simon erzählte einst, wie sehr der Junge über alte Fotos lachen musste. Jetzt setzt die Familie auf Rituale, die Ruhe bringen und die Batterien aufladen – ob mit Nadeln, Rotlicht oder einfach einem entspannten Abend zu zweit.

Getty Images Simon Cowell, TV-Star

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman

IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024