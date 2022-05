Simon Cowell (62) ist bald unter der Haube! Der X Factor-Juror wagte im vergangenen Jahr einen großen Schritt: Nach gut 13 Jahren Beziehung ging er vor seiner Partnerin Lauren Silverman (45) auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Noch in diesem Jahr wollen die zwei sich das Jawort geben – und jetzt gibt es weitere Details: Heiraten Simon und Lauren schon im nächsten Monat?

Gegenüber The Sun erklärte nun ein Insider, dass es der Brite und seine Partnerin ganz schön eilig hätten: "Er hat die Planung übernommen und der Termin wurde für den Juni festgelegt!" Die Zeremonie werde zudem in London stattfinden. Laut der Quelle könne Simon es gar nicht mehr abwarten: "Er will Lauren so schnell es geht zum Altar bringen!"

Die Planung für die Traumhochzeit hat Simon tatsächlich komplett selbst übernommen – das Paar verzichtet sogar auf einen professionellen Organisator, wie er zuletzt versicherte: "Ich möchte keinen dieser schrecklichen Hochzeitsplaner und all diese Streitereien darüber, wen man einlädt und wen nicht. Das Ganze scheint mir zu viel Ärger zu machen!"

Getty Images Simon Cowell bei "Britain's Got Talent"

Getty Images Simon Cowell und seine Verlobte Lauren Silverman

Getty Images Simon Cowell bei der 14. Staffelpremiere von "America's Got Talent" im September 2019

