Neue Liebe für Rosalía? Strandfotos mit Model Loli Bahia

Seit Wochen wird spekuliert: Rosalía (33) scheint nach ihrer Trennung von Emilio Sakraya (29) möglicherweise eine neue Liebe gefunden zu haben, wie 20 Minuten berichtet. Bereits seit November werden die Musikerin und das Model Loli Bahia immer wieder gemeinsam gesehen. So wurden die beiden nach einem Abendessen in Madrid entdeckt, später besuchten sie zusammen ein Konzert von Lady Gaga (39) in Paris. Zuletzt sorgten Bilder für Aufsehen, die sie vertraut am Strand von Ipanema in Rio de Janeiro zeigten, wo sie gemeinsam Silvester feierten. Nun wurden sie erneut in Madrid gesichtet, doch ein offizielles Statement zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehung fehlt weiterhin.

Besonders die gemeinsamen Auftritte in Brasilien heizten die Spekulationen an: Hand in Hand und sichtlich entspannt wurden Rosalía und Loli mehrfach zusammen fotografiert, was in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Diskussionen sorgte. Davor war das Duo unter anderem in Paris beim Shopping unterwegs – erneut Arm in Arm und offenbar gut gelaunt. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass über das Liebesleben der beiden Prominenten spekuliert wird. Loli, die in der Modewelt Erfolge feiert, ist dafür bekannt, ihr Privatleben weitgehend fernab der Öffentlichkeit zu halten. Auch Rosalía äußert sich selten zu ihrem Liebesleben.

Während Fans nun rätseln, ob Loli die neue Partnerin von Rosalía ist, erinnern sich viele noch an die zuvor kursierenden Liebesgerüchte um die Sängerin und Schauspieler Emilio Sakraya, deren sommerliche Liaison inzwischen als beendet gilt. Rosalía behält ihr Privatleben weitgehend für sich und lässt eher ihre Musik und Auftritte sprechen, statt intime Details öffentlich zu teilen. Auch Loli, die für Luxusmarken über die Laufstege läuft, schützt ihr persönliches Umfeld und zeigt in den sozialen Medien vor allem Jobmomente. Beide setzen damit bewusst Grenzen, die maximal Raum für Spekulationen lassen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rosalía und Loli Bahia

Instagram / rosalia.vt Rosalía singt auf ihrem Album "LUX" in 13 Sprachen

Getty Images Loli Bahia bei der Celine Womenswear Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week

