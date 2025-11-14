Ihr Sexleben: Darum lebt Sängerin Rosalía aktuell enthaltsam

Rosalía (33) gab in der spanischen Talkshow "La Revuelta" ein sehr privates Detail aus ihrem Leben preis. Die Sängerin erklärte laut dem Magazin Watson offen, dass sie derzeit eine Phase der Enthaltsamkeit durchlebt. Auf die Frage, wie es um ihr Sexualleben in den letzten 30 Tagen bestellt war, antwortete sie ehrlich: "Null." Der Grund dafür liege in ihrer intensiven Arbeitsbelastung, die ihre Libido merklich beeinträchtige. "Wenn ich unter starkem Druck stehe oder ununterbrochen arbeite, sinkt meine Libido. Das ist eine körperliche Reaktion", erläuterte sie. Besondere Aufmerksamkeit erlangte eine Anekdote, die Rosalía ebenfalls teilte: Sie habe kürzlich einen so realistischen Traum gehabt, dass dieser in einem "Traumorgasmus" gipfelte.

Während ihr Privatleben, wie zum Beispiel eine nachgesagte Romanze mit Schauspieler Emilio Sakraya (29), regelmäßig Wellen schlägt, sorgt die Spanierin auch musikalisch für Furore. Mit ihrem aktuellen Album "Lux" bricht Rosalía derzeit Streaming-Rekorde. Laut Spotify wurde die Platte am Veröffentlichungstag zum "am meisten gestreamten Album eines einzigen Tages in der Geschichte von Spotify von einer spanischsprachigen Künstlerin". Besonders der Song "Berghain" hat dabei große Aufmerksamkeit erregt, nicht zuletzt wegen seines experimentellen Sounds und der mysteriösen Anspielungen auf den berühmten Berliner Club. Rosalía bleibt damit eine feste Größe der internationalen Popwelt, die durch Originalität und künstlerischen Anspruch überzeugt.

Die Mischung aus musikalischem Erfolg und schonungsloser Ehrlichkeit macht Rosalía immer wieder zu einer Ausnahmeerscheinung. Mit nur 33 Jahren hat die Sängerin bereits eine beeindruckende Karriere hingelegt, doch sie bleibt nahbar und bodenständig. Ihre jüngsten Aussagen geben einen Einblick in den hohen Druck, den sie sich selbst auferlegt, und wie sich dieser auf verschiedene Lebensbereiche auswirkt. Gleichzeitig begeistert sie mit ihrer bewährten Direktheit: Ob über intime Details oder kreative Prozesse – Rosalía spricht mit einer Offenheit, die ihr Publikum stets aufs Neue fesselt.

Getty Images Rosalía im Oktober 2022 in Los Angeles

Getty Images Rosalía, Sängerin

Getty Images Rosalía, Musikerin

