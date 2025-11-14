Demo geleakt: Zac Efrons "echte Singstimme" entsetzt Fans

Eine geleakte Demo von Zac Efron (38) sorgt derzeit für Diskussionen in den sozialen Medien. In der Aufnahme zu einer Szene des Disney-Kultfilms High School Musical aus dem Jahr 2006 ist angeblich die originale Gesangsstimme des Schauspielers zu hören, wie Page Six berichtet. In der besagten Basketball-Szene singt die Figur Troy Bolton "Get'cha Head in the Game", allerdings mit einigen Unterschieden zu der späteren Filmversion. Nutzer auf der Plattform X reagierten teils schockiert. Kommentare wie "Das klingt wie ein Durcheinander" und "Zum Glück gab es Drew Seeley" lassen erahnen, wie gemischt die Meinungen sind.

Tatsächlich wurde bekannt, dass Zac Efron in diesem ersten Teil der erfolgreichen Disney-Reihe nicht selbst gesungen hat. Stattdessen lieh Drew Seeley, der ursprünglich auch für die Rolle des Troy Bolton vorsprach, dem Charakter seine Stimme. Der Regisseur Kenny Ortega (75) erklärte später gegenüber Entertainment Tonight, dass die Songs bereits geschrieben waren, bevor Zac die Rolle übernahm, und diese nicht perfekt zu seiner Stimme passten. In den späteren Fortsetzungen sowie im Kinofilm "Hairspray" durfte Zac dann jedoch selbst singen, da die Stücke speziell auf seine Gesangsqualitäten abgestimmt wurden. "Aber im zweiten und dritten Film wurde alles für ihn geschrieben. Und das ist wichtig, damit die Leute wissen, dass Zac Efron gesungen hat", so Ortega.

Drew Seeley selbst äußerte in einem Interview mit E! News, dass er keinen Groll gegenüber Zac hege. Er führte an, dass ein Altersunterschied zwischen ihm und Co-Star Vanessa Hudgens (36) eine mögliche Rolle gespielt haben könnte, warum er nicht die Hauptrolle bekam. Auch lobte er Zac als talentierten Schauspieler, der perfekt in die Rolle passte: "(...) Wahrscheinlich passte ich nicht so recht in die Gruppe. Und außerdem ist Zac ein sehr talentierter Schauspieler und war großartig in der Rolle. Ich denke also, sie haben alles richtig gemacht." Zac Efron selbst äußerte sich bisher nicht zu dem wieder aufgeflammten Thema, und auch sein Sprecher war für Nachfragen nicht erreichbar.

Getty Images Zac Efron bei den AFI Life Achievement Awards 2024

Getty Images Drew Seeley, April 2017

Getty Images Corbin Bleu, Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens und Zac Efron, 2008

Getty Images Zac Efron bei High School Musical, 2006