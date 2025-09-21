Zac Efron überrascht mit platinblonder Frisur im Urlaub

Zac Efron (37) genießt derzeit seinen Urlaub in Italien und sorgt gleichzeitig für Gesprächsstoff mit seinem neuen Look. Der Schauspieler wurde mit platinblonder Frisur gesichtet, während er sich auf einer luxuriösen Yacht in bester Gesellschaft entspannte. Zusammen mit einer Gruppe von Freunden, darunter Nina Dobrev (36), ließ Zac die Seele baumeln. Fotos zeigen die beiden, wie sie bei Sonnenschein und türkisblauem Wasser ihre Zeit an Deck verbrachten. Zac trug schwarze Badehosen und eine goldene Kette, während Nina in einem schwarzen Cut-Out-Badeanzug neben ihm posierte. Auch Aufnahmen von entspannten Momenten im Wasser und auf einem Surfbrett wurden festgehalten und erreichten schnell die Öffentlichkeit.

Nina, die sich kürzlich von ihrem langjährigen Partner, dem Profi-Snowboarder Shaun White (39), getrennt hat, scheint die Auszeit mit Freunden ebenfalls zu genießen. Neben ihr und Zac waren auch weitere bekannte Gesichter wie Miles Teller (38) und Chace Crawford (40) Teil der Reisegruppe. Keleigh Teller (32), die Frau von Miles, teilte auf Instagram eine Bilderreihe des Urlaubs, auf denen Zac mit seinem auffälligen neuen Look besonders hervorstach. Die Verwandlung des Schauspielers kommt jedoch nicht völlig überraschend, da er bekannt für seine Bereitschaft ist, sich körperlich für Filmrollen oder auch aus modischen Gründen zu verändern.

Zacs Hang zu auffälligen Looks ist nicht neu. So zeigte der High School Musical-Star bereits im Dezember 2020 eine Mini-Vokuhila-Frisur oder überraschte in seinen Filmen wie Baywatch und "The Iron Claw" mit körperlichen Transformationen. 2022 offenbarte er zudem, dass sein veränderter Kiefer eine Folge eines schweren Unfalls war, bei dem er sich diesen brach. Während es für ihn immer wieder Veränderungen äußerer Natur gibt, beweist Zac mit seiner Urlaubsgesellschaft, dass er sich auf gute Freunde und entspannte Tage verlassen kann – der perfekte Ausgleich zu seinem herausfordernden Berufsleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zac Efron im Januar 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / keleighteller Chace Crawford, Miles Teller, Nina Dobrev, Zac Efron und Keleigh Teller im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zac Efron bei der Premiere von "The Iron Claw" im Dezember 2023