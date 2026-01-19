Wird Nikki Glaser 2027 wieder die Golden Globes moderieren?

Nikki Glaser (41) hat die Golden Globes 2026 erneut zu einem humorvollen Highlight gemacht. Am 11. Januar begeisterte die Comedian die Stars im Saal mit ihrer scharfen Zunge und ihrem treffenden Witz als Gastgeberin der Preisverleihung. Der Produzent Glenn Weiss zeigte sich im Nachgang in einem Gespräch mit Variety begeistert von ihrer Leistung und nannte sie eine "perfekte Gastgeberin". Insbesondere ihr großer Einsatz und ihre Fähigkeit, das Publikum zum Lachen zu bringen, machten sie für ihn zur Idealbesetzung. Während eine offizielle Entscheidung über den nächsten Gastgeber 2027 noch aussteht, betonte Glenn, dass er Nikki sehr gern ein drittes Mal moderieren sehen würde.

Nikki selbst scheint nicht abgeneigt von einer Rückkehr. In einem Interview schilderte sie, wie erfüllend es sei, die Herausforderung eines solch großen Events zu meistern. "Wahrscheinlich möchte ich es ein drittes Mal machen. Außerdem macht es ehrlich gesagt richtig Spaß. Es ist einfach sehr befriedigend, wenn es einem gelingt, wenn man so viel Arbeit hineinsteckt", erklärte sie. Ihr Eröffnungsmonolog war auch dieses Jahr ein absolutes Highlight, in dem sie nicht nur Leonardo DiCaprio (51), sondern auch Stars wie Sean Penn (65) und Kevin Hart (46) mit ihrem Humor aufs Korn nahm. Besonders ihr Witz über Leos Vorliebe für jüngere Partnerinnen sorgte für lautes Gelächter und wurde von Leo selbst mit einem Schmunzeln honoriert.

Aber auch Timothée Chalamet (30) bekam sein Fett weg. Nikki gratulierte ihm zu seiner Nominierung und würdigte scherzhaft seine herausragende Leistung. "Was für eine engagierte Leistung du abgeliefert hast", begann die Comedian und setzte augenzwinkernd nach: "Du bist der erste Schauspieler in der Geschichte, der für einen Film über Tischtennis Muskeln aufgebaut hat. Du hast über 60 Unzen zugenommen, das ist Wahnsinn." Im Saal sorgte der bissige Spruch für begeistertes Gelächter.

Imago Nikki Glaser bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter im Beverly Hills Hotel

Imago Nikki Glaser bei der Gala "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s"

Imago Nikki Glaser bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills