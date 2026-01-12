Nikki Glaser scherzt über Leo DiCaprios Freundin bei Globes

Ein spitzer Auftakt bei den Golden Globes: Nikki Glaser (41) eröffnete am Sonntagabend im Beverly Hilton in Los Angeles ihre zweite Moderation mit einem Seitenhieb auf Leonardo DiCaprio (51) – und dessen Vorliebe für deutlich jüngere Partnerinnen. Vor Saalpublikum und Kameras pries die Komikerin zunächst Leos Karriere, um dann trocken nachzulegen: "Unzählige legendäre Darbietungen, du hast mit allen großen Regisseuren zusammengearbeitet, du hast drei Golden Globes und einen Oscar gewonnen, und das Beeindruckendste daran ist, dass du all das geschafft hast, bevor deine Freundin 30 wurde", scherzte sie.

Während Leo kürzlich mit seiner 27-jährigen Partnerin Vittoria Ceretti (27) auf St. Barts gesichtet worden war, saß er bei den Globes ohne die Laufstegschönheit im Saal. Nikki entschuldigte sich halb im Scherz für den "billigen" Gag, blieb aber bei der Pointe. Immerhin wisse man kaum etwas über den "The Wolf of Wall Street"-Star. Doch Leo nahm den Seitenhieb der Moderatorin sportlich: Der 51-Jährige lachte, nickte und zeigte den Daumen nach oben.



Danach rückte sie Timothée Chalamet (30) ins Rampenlicht. Die Dune-Berühmtheit wurde für ihre Hauptrolle in "Marty Supreme" als bester Schauspieler Komödie/Musical für einen Golden Globe nominiert – und sahnte die Auszeichnung sogar ab. Zuvor scherzte Nikki jedoch: "Was für eine engagierte Leistung du abgeliefert hast", lobte sie Timothée und betitelte ihn als "den ersten Schauspieler in der Geschichte, der für einen Film über Tischtennis Muskeln aufgebaut hat. Er hat über 60 Unzen zugenommen, das ist Wahnsinn."

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Nikki Glaser bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills