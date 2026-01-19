Golden-Globes-Witz über Sean Penn machte Nikki Glaser nervös

Nikki Glaser (41) sorgte bei den diesjährigen Golden Globes für Furore, doch wie jetzt bekannt wird, war sie bei einem bestimmten Witz alles andere als selbstsicher. Die beliebte Komikerin hat in Howard Sterns (72) Radio-Show enthüllt, welcher ihrer Gags sie am meisten nervös gemacht hat – und es war ausgerechnet ihr Vergleich von Sean Penn (65) mit einer Luxus-Handtasche! In ihrer typisch direkten Art scherzte sie in ihrem Monolog: "Du weißt, du bist so originell. Jeder in Hollywood ist verzweifelt darauf aus, jünger auszusehen. Währenddessen denkt sich Sean Penn: 'Was, wenn ich mich langsam in eine sexy Lederhandtasche verwandle?'" Dieser scheinbar harmlose Scherz bereitete der sonst so schlagfertigen Entertainerin schlaflose Nächte, denn sie wusste: Ein einziger falscher Gesichtsausdruck von Sean könnte ihre ganze Show zum Desaster machen.

Wie sie den Mut sammelte? Nicht mit einem Gespräch mit Sean selbst, sondern durch Rückversicherung bei gemeinsamen Bekannten. "Ich habe Jimmy Kimmel diesen Witz erzählt", sagte sie bei SiriusXM. Jimmy habe geantwortet: "Der Typ ist nicht eitel. Das wird seine Gefühle nicht verletzen." Zur Sicherheit fragte sie auch David Spade (61), der ihr ebenfalls den Segen erteilte. Und tatsächlich: Kameras fingen Sean lachend ein. Damit war das Eis gebrochen – sogar für eine zweite Spitze, als Nikki auf der Bühne sagte: "Ich habe das Gefühl, viele Schauspieler reden nur. Aber Sean Penn geht an Orte, die Hilfe am nötigsten brauchen, und er nimmt dort Kokain. Und ich finde, das feiern wir nicht genug." Dazu legte sie nach: "Sean, für diesen Witz habe ich mir die Erlaubnis von deinen zwei besten Freunden geholt", und lieferte mit "Charlie Sheen und El Chapo" die Punchline.

Gefragt, ob Nikki derartige Sprüche auch über weibliche Stars machen würde, antwortete sie ehrlich: "Nun, nein. Würde ich nicht. Und wenn jemand das über mich sagen würde, wäre ich am Boden zerstört." Gleichzeitig ließ sie durchblicken, dass sie Sean durchaus attraktiv findet und ihr eigener Freund im Kino "unbequem" wurde, als sie in seinem neuen Film "One Battle After Another" ins Schwärmen geriet. Bei den Globes selbst hatte die Gastgeberin neben Sean auch andere Stars im Visier – darunter Leonardo DiCaprio (51), dem sie mit einem augenzwinkernden Seitenhieb auf sein Liebesleben ein Lachen entlockte. So zeigte sich auf der Bühne wie im Radio: Nikki balanciert ihre Spitzen mit Bedacht – und hört vor dem großen Auftritt genau hin, was ihr Umfeld dazu sagt.

Imago Nikki Glaser bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills

Getty Images Sean Penn bei der New Yorker Vorführung von "One Battle After Another" im Walter Reade Theatre, September 2025

Getty Images Nikki Glaser beim Red-Carpet-Rollout der 83. Golden Globes in Beverly Hills, Januar 2026