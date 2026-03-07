Dita Von Teese eine Antifeministin? Sie leugnet den Vorwurf

Dita Von Teese (53) hat sich zu ihrer Rolle als Feministin geäußert und sich gegen Vorwürfe aus ihrer Vergangenheit gewehrt. Die Burlesque-Künstlerin und Unternehmerin sprach nun in einem Interview mit der deutschen Ausgabe des Playboy-Magazins darüber, dass sie zu Beginn ihrer Karriere als Antifeministin bezeichnet wurde. "Als ich anfing, in Stripclubs aufzutreten, wurde bisweilen behauptet, ich sei eine Antifeministin, aber ich habe das immer für einen unsinnigen Vorwurf gehalten, da ich Spaß hatte, mein eigenes Geld verdiente und immer klare Ansagen machte, wie weit ich gehen würde", erklärte Dita. Sie sei schon immer Feministin gewesen, aber zu Beginn ihrer Karriere mit 18 Jahren nicht als solche wahrgenommen worden.

Die Künstlerin stellte fest, dass sich ihre Wahrnehmung im Laufe der Jahre stark gewandelt hat. Seit sie ihr erstes Buch "Burlesque and the Art of the Teese" im Jahr 2006 veröffentlicht habe, seien immer mehr Frauen und Mitglieder der queeren Community zu ihren Fans geworden. "Außerdem kommen erstaunlich viele Teenager, Mädchen wie Jungs", verriet Dita dem Playboy. Sie betonte, dass Striptease früher eine Kunstform gewesen sei, die dem "male gaze" ausgesetzt war, dies habe sich jedoch verändert. Viele Männer kämen heute als Freunde und Ehemänner zu ihren Shows und wunderten sich, wo sie hineingeraten seien.

In ihren Shows legt Dita großen Wert auf Diversität und Vielfalt. "Meine Kunst ist zeitlos und schließt jeden mit ein. Schönheit und Erotik haben für mich nichts mit der Körperfülle, dem Alter oder sonstigen äußeren Merkmalen zu tun", erklärte sie. Beim Casting für ihre Auftritte achte sie darauf, sehr divers zu besetzen. Ein Abend sei eine Reise durch alle möglichen Gefühle und Stimmungen, man habe definitiv eine immense Bandbreite an unterschiedlichen Charakteren dabei.

Getty Images Dita Von Teese, Burlesque-Star

Getty Images Dita Von Teese, Juni 2025

Getty Images Dita Von Teese beim Life Ball 2019