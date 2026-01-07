Über sie macht Nikki Glaser bei Golden Globes keine Scherze

Nikki Glaser (41) kehrt am Sonntag als Gastgeberin der Golden Globes zurück. Die Komikerin ist vor allem für ihre schonungslosen Witze bekannt, doch eine Schauspielerin muss sich wohl keine Sorgen machen. Zu Gast bei "CBS Mornings" erzählte sie Moderatorin Gayle King (71), dass das Publikum in Los Angeles bei Testauftritten sofort negativ reagierte, wenn sie eine Pointe über Julia Roberts (58) anstimmte. "Du kannst dich nicht über Amerikas Liebling lustig machen", sagte Nikki und erklärte: "Sie haben gebuht, und ich dachte: 'Ist sie hier?'"

Auch bei Megastars wie Leonardo DiCaprio (51) und Sean Penn (65) will Nikki ihr Feuer dieses Mal feiner dosieren, ohne dem Zuschauer zu Hause den Spaß zu nehmen. Nikki beschreibt ihren Job als Spagat zwischen der Kontrolle über den Saal und das TV-Publikum. "Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man Witze macht, damit niemandem der Abend verdorben wird", verriet sie im Interview. Ihre härteren Gags behält die US-Amerikanerin traditionell für echte Roasts – wie bei Rob Lowe (61) oder Tom Brady (48), wo sie 2024 mit messerscharfen Sprüchen glänzte. Für Preisverleihungen gilt dagegen Feingefühl.

Im vergangenen Jahr sorgte Nikki mit einer Reihe von Witzen bei den Golden Globes für Aufmerksamkeit. Als besonders hart wurde eine Spitze gegen Benny Blanco (37) eingestuft. Die Comedienne scherzte damals, dass der Musikproduzent nur mit Selena Gomez (33) zusammen sei, weil ihm "ein Genie einen Wunsch erfüllt hat". Zu Gast in der Talkshow verriet die 41-Jährige nun, dass sie ihn im Vorhinein um Erlaubnis gefragt habe.

Getty Images Nikki Glaser bei der Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel

Getty Images Julia Robert 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco