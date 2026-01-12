Nikki Glaser schockt mit Epstein-Witz bei Golden Globes

Nikki Glaser (41) moderierte Sonntagabend die Golden Globes. Bei fast jeder Preisverleihung führen die Moderatoren mit jeder Menge Spaß und Humor durch den Abend, so auch Nikki. Doch mit einem Witz ging die Komikerin laut The Sun offenbar zu weit, denn sie schien sich über den Fall Jeffrey Epstein (†66) lustig zu machen. "Es gibt so viele A-Promis – und mit A-Promis meine ich Leute, die auf der 'A-Liste' stehen, die stark zensiert wurde", begann sie ihren Eröffnungsmonolog. Dann fügte Nikki hinzu: "Der Golden Globe für den besten Schnitt geht an... das Justizministerium." Damit scheint sie sich auf die derzeitige Prüfung der Epstein-Akten zu beziehen, die ebenfalls eine Liste der prominenten Kunden beinhalten soll, allerdings teils geschwärzt.

Für das Publikum gab es allerdings nicht viel Zeit, auf den eher unangemessenen Spaß zu reagieren, denn Nikki ging schon zum nächsten Tagespunkt über. Ihr Roast in Richtung Leonardo DiCaprio (51) sorgte hingegen für Lacher. Der Schauspieler ist derzeit mit der 27-jährigen Vittoria Ceretti liiert – ein gefundenes Fressen für die Comedian, denn Leos scheinbare Vorliebe für Frauen in den Zwanzigern ist seit Jahren ein Running Gag in Hollywood. "Du hast mit allen großen Regisseuren zusammengearbeitet, drei Golden Globes und einen Oscar gewonnen. Das Beeindruckendste daran ist, dass du das alles geschafft hast, bevor deine Freundin 30 wurde", witzelte Nikki.

Auch wenn Nikki mit ihren Witzen die Grenzen des Möglichen auszutesten scheint, so hat sie Dinge, über die sie keine Späße machen würde. Vor der Golden-Globe-Verleihung erzählte sie Moderatorin Gayle King (71) bei "CBS Mornings", welches Thema oder welche Personen sie immer ausklammern würde. Ganz oben auf der Liste steht Schauspielerin Julia Roberts (58). "Du kannst dich nicht über Amerikas Liebling lustig machen", betont die 41-Jährige. Bei einer Testaufführung sei das nämlich nach hinten losgegangen. Scherze über den beliebten Filmstar hätten das Publikum eher verärgert: "Sie haben gebuht, und ich dachte: 'Ist sie hier?'"

Getty Images Nikki Glaser beim Red-Carpet-Rollout der 83. Golden Globes in Beverly Hills, Januar 2026

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Imago Nikki Glaser bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills