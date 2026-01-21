Beckhams sicher: Versöhnung mit Brooklyn erst nach Trennung

Familien-Eklat im Hause Beckham: Nach dem jüngsten öffentlichen Rundumschlag von Brooklyn Peltz-Beckham (26) soll der Kontakt zu David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) nahezu abgebrochen sein. Laut einem Bericht von The Sun glauben Freunde des Paares, dass sich die Wogen nur glätten lassen, wenn Brooklyn sich von seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) trennt. Aus dem Umfeld heißt es, Victoria schwanke seit Brooklyns Aussagen zwischen tiefer Verletzung und aufgestauter Wut, bleibe aber ihrem Mantra treu, die Dinge privat zu halten.

Der Insider betont, dass die Beckhams trotz der Vorkommnisse noch immer auf eine Versöhnung mit ihrem ältesten Sohn hoffen: "Trotz allem, was passiert ist, lieben David und Victoria ihren Sohn immer noch. Er wird immer ihr Junge bleiben, und es wird auch immer einen Platz für ihn zu Hause geben." Sie sollen jedoch befürchten, dass eine Aussprache nicht möglich sei, solange er mit seiner Frau verheiratet ist. "Sie haben alles in ihrer Macht Stehende versucht, um die Beziehung zu ihm zu reparieren, aber es hat nicht geklappt. Jetzt fühlt es sich so an, dass es kein Zurück gibt, solange er noch mit Nicola zusammen ist", stellte die Quelle gegenüber The Sun klar.

Vor wenigen Tagen machte Brooklyn den tiefen Graben innerhalb der Familie erstmals in einem aufsehenerregenden Statement auf Instagram öffentlich. In sechs Seiten rechnete der Sohn von David und Victoria Beckham gnadenlos mit seinen berühmten Eltern ab. "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles versucht, um diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin die Presse kontaktiert, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen", schrieb der angehende Koch. Dabei warf er den Beckhams vor, systematisch Lügen verbreitet und seine Beziehung zu seiner Frau sabotiert zu haben. Besonders hart war, dass Brooklyn unmissverständlich klarstellte: Eine Versöhnung mit seiner Familie wünscht er sich nicht mehr.

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025