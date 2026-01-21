Ein Mädchen: Katja Riemann ist ganz heimlich Oma geworden

Ganz leise, ohne großes Tamtam, ist Katja Riemann (62) Oma geworden – und das schon vor einigen Monaten. In ihrem Podcast-Auftritt bei "Frauen 100" verrät die Schauspielerin jetzt, dass ihre Tochter Paula Riemann (32) längst eine kleine Tochter zur Welt gebracht hat. "Es ist ja ganz neu, das Baby ist ja gerade erst zur Welt gekommen", erzählt Katja im Gespräch mit Gastgeberin Clara Pfeffer und bestätigt damit die schöne Nachricht. Inzwischen ist das Mädchen nicht mehr ganz so winzig. "Sie ist jetzt dreieinhalb Monate", schwärmt die stolze Großmutter. Wo genau die Kleine geboren wurde, verrät Katja nicht – fest steht aber, dass Paula in London lebt und dort ihr neues Familienglück gefunden hat.

Schon zuvor hatte Katja im Kultur-Podcast "Studio 9" vom Deutschlandfunk Kultur angedeutet, dass eine neue Generation in ihrer Familie unterwegs ist, als sie über das gemeinsame Theaterprojekt "DI•VI•SI•ON" mit Paula sprach. Bei der Premiere des Science-Fiction-Stücks am 7. Juli 2025 in Berlin trat Paula in einem gestreiften Kleid mit deutlich sichtbarem Babybauch auf die Bühne des Renaissance-Theaters – ein Moment, den Katja wenig später stolz auf Social Media teilte. Der ehemalige Kinderstar aus "Die Wilden Hühner" hat seine Schwangerschaft lange weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Im Gespräch mit dem Tagesspiegel zeichneten Katja und Paula schon vor einiger Zeit das Bild einer eng verbundenen Drei-Generationen-Familie. Die Schauspielerin malte sich aus, wie sie irgendwann in einem "tiny house with a view" in Südeuropa sitzt und ihre Enkelin sie dort besuchen kommt. Jetzt, da dieser Wunsch in Form eines kleinen Mädchens greifbare Realität geworden ist, scheint sich auch das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter noch einmal verändert zu haben. Paula erzählt im Podcast, wie sehr sie ihre Mutter durch die Geburt braucht und wie die Familie nun zusammenkommt, um "das neue Wesen zu begrüßen". Obwohl Paula in London lebt, sehen sich die beiden Frauen heute häufiger, wie Katja berichtet. Die frischgebackene Oma fasst ihre Gefühle für die Kleine in einem Satz zusammen, der keinen Zweifel an ihrem Glück lässt: "Ich liebe dieses Baby so sehr" – und macht zugleich deutlich, dass auch ihre Tochter für sie immer "mein Baby" bleiben wird.

IMAGO / BREUEL-BILD Paula und Katja Riemann, Februar 2023

IMAGO / Future Image Paula Riemann, November 2022

Instagram / DTYNyWGAsD8 Paula und Katja Riemann, Januar 2026