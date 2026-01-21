"Sturm der Liebe" pausiert diese Woche wegen Handball-EM

Die Handball-EM fegt durchs ARD-Programm – und schiebt Sturm der Liebe kurzfristig aus dem Sendeplatz. Nach dem packenden Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien steht das Team seit Montag in der Hauptrunde und trifft am Donnerstag in Köln auf Portugal. Los geht es im Ersten ab 15:10 Uhr, Anwurf ist um 15:30 Uhr. Am Mikro begleiten Alex Schlüter als Moderator und Ex-Nationalspieler Dominik Klein (42) als Experte die Partie, Reporter ist Florian Naß. Für Fans der Telenovela bedeutet das: Die neue Folge fällt am Donnerstag aus – und auch am Freitag bleibt die Serie wegen weiterer Sportübertragungen im Ersten im Schrank.

Die ARD setzt an beiden Tagen voll auf Live-Sport. Am Donnerstag läuft nach dem Handball ab etwa 17:30 Uhr die Skiflug-WM in Oberstdorf, parallel stehen außerdem Biathlon-Bilder aus Nove Mesto auf dem Plan. Am Freitag füllt ein Sportmarathon aus Ski-, Rodel-, Snowboard- und Freestyle-Weltcup sowie Langlauf und Skiflug fast den ganzen Nachmittag. Das hat Folgen: Neben "Sturm der Liebe" pausieren am Vorabend auch "Wer weiß denn sowas?" und "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte". Die für Donnerstag vorgesehene Telenovela-Episode 4528 wandert auf Montag, den 26. Januar. Alle weiteren Folgen rücken jeweils um einen Tag nach hinten. Schon vorgemerkt: Am Montagabend zeigt Das Erste ab 20:15 Uhr außerdem das nächste EM-Spiel mit Deutschland gegen Dänemark, der Anwurf ist um 20:30 Uhr.

Für alle, die noch mehr Handball wollen, legt die ARD Mediathek zusätzlich nach: Dort laufen mehrere Hauptrunden-Duelle ohne deutsche Beteiligung im Livestream, darunter Frankreich gegen Dänemark am Donnerstagabend und Spanien gegen Dänemark am Samstag. Der EM-Fahrplan der Deutschen bleibt knackig, denn in der Gruppe warten mit Europameister Frankreich, Welt- und Olympiasieger Dänemark sowie den starken Portugiesen und Norwegern die Schwergewichte des Turniers. Abseits des Parketts sorgt vor allem die Moderationscrew für Kontinuität: Alex Schlüter führt durch die Sendung, der frühere Linksaußen Dominik Klein steuert Analysen bei, während Hallen-Stimme Florian Naß mit seiner Reportage die Emotionen vom Feld einfängt.

Anzeige Anzeige

© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

Imago Dominik Klein, ehemaliger Handball-Profi

Anzeige Anzeige

ARD/WDR/Thomas Neumeier Werner Saalfeld (Dirk Galuba) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"