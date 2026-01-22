Erstes Mal TV: So war es für Bauer Christopher und Pauline

Pauline Bieri und Christopher Krebs blicken auf eine ganz besondere Zeit zurück: 2025 machten sie ihre ersten Schritte in der Reality-TV-Welt, als sie bei der beliebten Sendung Bauer sucht Frau mitwirkten. Es war nicht nur das erste Mal vor der Kamera für die beiden, sondern auch der Beginn einer Liebesgeschichte. Seit ihrem Aufeinandertreffen bei den Dreharbeiten sind Pauline und Christopher offiziell ein Paar. Im Gespräch mit Promiflash plauderten sie nun darüber, wie es sich anfühlte, sich selbst erstmals im Fernsehen zu sehen. Christopher erklärte: "Ja, na klar, ist das ungewohnt, wenn du am Montag und Dienstag im Fernsehen läufst. Aber man freut sich auch, die Folgen und seine Passagen zu sehen. Also war schon was ganz Besonderes."

Auch Pauline sprach über ihre Eindrücke. Vor allem die Tatsache, dass sie vor der Ausstrahlung keinen Einblick in die Szenen hatten, habe den Moment, sich selbst im Fernsehen zu sehen, besonders aufregend gemacht. "Das war anfangs sehr, sehr ungewohnt, sich da selbst zu sehen. Vor allen Dingen, weil wir ja selber die Ausschnitte noch nicht kannten", gab sie gegenüber Promiflash zu. Mit der Zeit habe sie sich jedoch daran gewöhnt und sogar angefangen, sich auf die neuen Folgen zu freuen. Sie beschreibt die Erfahrung insgesamt als sehr positiv und betont, dass die Teilnahme an der Show für sie beide eine prägende Zeit war.

Im Promiflash-Interview machten sich die beiden Gedanken darüber, wie ihre TV-Karriere weitergehen könnte. Christopher verriet: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch mal bei einer Grillshow wie mit Steffen Henssler dabei zu sein. Oder dass wir gemeinsam ins Sommerhaus der Stars gehen, das wäre für uns beide ein Abenteuer." Für Pauline steht dagegen eine Teilnahme bei "Das große Backen" ganz oben auf der Wunschliste. "Jede Woche einmal backe ich zu Hause und bringe etwas für meine Kollegen mit," erklärte sie stolz. Die Backsendung sieht sie als perfekte Chance, ihr Talent zu zeigen und ihre Leidenschaft mit noch mehr Menschen zu teilen.

RTL Pauline, Christopher und Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen

RTL Pauline und Christopher, "Bauer sucht Frau" 2026

